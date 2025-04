Otro video polémico de Marcelo Moretti: admitió pagar viajes a la barra de San Lorenzo

Y agrega: "El hotel, vamos al Hilton, un chárter privado de Aerolíneas para 150 personas y a la barrabrava, que le pagamos 30 pasajes por afuera, no queremos que viajen con nosotros. Todo el paquete nos sale 220 mil dólares".

Porque se filtró otro video esta noche donde moretti confiesa haberle pagado 30 pasajes a la barra para viajar a quito, con un gasto total de 220 mil dólares. pic.twitter.com/TyciTc3fKJ — Tendencias San Lorenzo (@XqueTendenciaSL) April 23, 2025

Aunque no precisa a qué partido hace referencia, por la fecha estimada se presume que se trató del encuentro ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2024, cuando todavía el equipo era dirigido por Rubén Darío Insúa.

El hecho de que un dirigente de peso como Moretti confirme de manera explícita el financiamiento de la hinchada impactó de lleno en el mundo azulgrana. Si bien el vínculo entre los clubes y las barras no es un secreto en el fútbol argentino, el reconocimiento público genera una dimensión institucional y judicial más grave.

Qué dijo Moretti sobre el escándalo de los 25 mil dólares

Cabe recordar que, tras la difusión inicial del video donde se ve el supuesto pago de coima, Moretti se defendió alegando que los 25 mil dólares eran una donación para el club y que los ingresó a tesorería una vez terminado el encuentro con quien le entregó el dinero, María José Scottini.

"Hay gente que me quiere hacer una cama, desde el año pasado me están extorsionando, voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencia y administración infiel. Me voy a presentar a derecho ante un juez porque no tengo nada de vinculo ni nada que ver en este caso. La plata que se vio ayer apenas lo recibí, y se fue esta gente, lo ingresé a tesorería", puntualizó.

Pese a sus explicaciones, el escándalo no dejó de crecer: la AFA ya inició un expediente disciplinario y en la Justicia se radicó una denuncia penal. Ante semejante presión, Moretti optó por tomarse licencia en su cargo, mientras las investigaciones avanzan.