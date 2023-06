Qué dijo Pablo Aimar cuando le dieron unas ojotas de Boca en la despedida de Riquelme

"Riquelme es un amigo de la adolescencia, que es la época que más recordamos con alegría y que son tan importantes para la vida", expresó Pablito sobre el agasajado.

¿Pablito Aimar se puso las ojotas de Boca?

Durante la breve entrevista a Aimar, Sofi Martínez bromeó sobre la presencia de las ojotas de Boca, pero el ex futbolista no las tenía puestas. "Están ahí. No me las pongo, me ducho con botines", aseguró entre risas.

