Escándalo: Pablo Dóvalo llevaría a Carlos Tevez e Iván Marcone a la Justicia

En septiembre de 2022, el organismo que conduce Federico Beligoy había denunciado que el colegio arbitral era víctima de un "constante agravio y hostigamiento" y que llevarían adelante"acciones judiciales pertinentes para salvaguardar" su "buen nombre y honor".

[EXCLUSIVO] Pablo Dóvalo, asesorado y acompañado por la AAA, iniciará acciones legales contra Carlos Tevez e Iván Marcone por sus dichos de ayer al término del partido.

Qué dijo Carlos Tévez sobre Pablo Dóvalo

"Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo", lanzó el entrenador.

Y agregó: "Todavía estamos caliente. Hay que empezar a terminarla, porque si no el fútbol argentino así es muy difícil. La de Iván (Marcone) es roja. Ganando 1-0 y con diez tipos, el partido te cambia".

Además, aseguró que “sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas” y subió la temperatura al remarcar que "es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear. Una locura. Hablé con los jugadores antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos", sentenció.

Las críticas de Iván Marcone a Pablo Dóvalo

El capitán de Independiente dijo que “el árbitro no sabe qué decir. No tiene explicaciones. Lo que me diga no tiene sentido, no va a tener explicación. Él puede elegir seguir viniendo a dirigir acá y seguir así. No va a tener nunca explicación”.

"Él elige no tener las manos limpias. Nosotros somos los damnificados, lo sabemos. En todo este proceso tenemos que dejar atrás esto y seguir. Ya nos perjudicaron como sabíamos que iba a pasar", agregó.

"Te da mucha tristeza porque se perjudica el fútbol argentino y se ve afuera. Es triste. Carlos (Tévez) nos advirtió e hicimos todo lo que pudimos. Pero hay cosas que no podemos hacer", concluyó.