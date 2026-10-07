Pablo Giralt tomó una inesperada decisión tras la despedida de Lionel Messi: "Se cierra una etapa..."
El relator protagonizó un particular momento junto a Juan Pablo Varsky luego del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó una marca también en quienes estuvieron encargados de contar cada capítulo de su historia. Uno de ellos fue Pablo Giralt, quien después del triunfo 3-0 ante Benín sorprendió a Juan Pablo Varsky y a los espectadores de Telefe con una decisión que funcionó como cierre de una era.
Pablo Giralt tomó una inesperada decisión después de la despedida de Messi
Cuando la transmisión llegaba a su final, Giralt anunció que algunos de los elementos que utilizó durante años para relatar los partidos de la Selección pasarían al retiro. El primero fue su corbata, una prenda que, según explicó, lo acompañó durante buena parte de la trayectoria de Messi con la camiseta argentina.
“Hoy se cierra una etapa, hoy comienza algo completamente distinto a lo que hemos vivido hasta ahora. Esta pasa a retiro, ya sabés Juan, ya me la saco”, expresó el relator mientras comenzaba a quitarse la corbata.
Luego explicó el particular vínculo que tenía con ese objeto. “Esta no va más. Me acompañó todos los años de la carrera de Leo, más de 15 años”, señaló. Pero la decisión no terminó allí: Giralt también anunció que guardaría los auriculares y el micrófono que utilizó durante años en sus transmisiones.
“Estos auriculares no van más. Hace más de 10 años que los tengo, este micrófono que traigo siempre no va más. Todo a guardarse en una caja especial donde irán todas las cosas que me han acompañado durante la carrera de Leo”, afirmó.
El gesto llegó después de una reflexión del periodista sobre lo que significa para él tener que imaginar a la Selección Argentina sin Messi. “La verdad no tenemos respuesta de qué vamos a hacer o cómo seguimos de acá en adelante. No tenemos la respuesta. El tiempo será el único que podrá sanar esta herida de la salida de Leo”, reconoció.
Giralt también destacó la manera en que Messi transitó su última noche con la Albiceleste y consideró que su tranquilidad ayudó a quienes debían relatar el histórico momento. “Verlo a él tranquilo, verlo feliz, conteniendo la emoción para no quebrarse durante diferentes tramos de la transmisión creo que también nos ayudó a nosotros a poder llevarla dignamente hacia adelante”, sostuvo.
De esta manera, la corbata, los auriculares y el micrófono quedaron convertidos en una suerte de pequeño archivo personal de Giralt. Son objetos que estuvieron presentes durante años de transmisiones y que ahora pasarán a una caja especial como recuerdo de una etapa profesional íntimamente ligada al recorrido de Messi con la Selección.
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