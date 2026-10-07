Pablo Giralt tomó una inesperada decisión tras la despedida de Lionel Messi: "Se cierra una etapa..."

El gesto llegó después de una reflexión del periodista sobre lo que significa para él tener que imaginar a la Selección Argentina sin Messi. “La verdad no tenemos respuesta de qué vamos a hacer o cómo seguimos de acá en adelante. No tenemos la respuesta. El tiempo será el único que podrá sanar esta herida de la salida de Leo”, reconoció.

Giralt también destacó la manera en que Messi transitó su última noche con la Albiceleste y consideró que su tranquilidad ayudó a quienes debían relatar el histórico momento. “Verlo a él tranquilo, verlo feliz, conteniendo la emoción para no quebrarse durante diferentes tramos de la transmisión creo que también nos ayudó a nosotros a poder llevarla dignamente hacia adelante”, sostuvo.

De esta manera, la corbata, los auriculares y el micrófono quedaron convertidos en una suerte de pequeño archivo personal de Giralt. Son objetos que estuvieron presentes durante años de transmisiones y que ahora pasarán a una caja especial como recuerdo de una etapa profesional íntimamente ligada al recorrido de Messi con la Selección.