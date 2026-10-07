El sentido mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi: "Hay noches que explican una vida entera"

Un emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo en redes sociales

Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi en el cierre de su etapa con la Selección Argentina y le dedicó una sentida publicación en su cuenta de Instagram. Tras el último partido del capitán argentino con la camiseta nacional, la rosarina compartió unas palabras que reflejaron el clima de emoción que se vivió dentro y fuera de la cancha: "Hay noches que explican una vida entera", escribió para abrir su dedicatoria.