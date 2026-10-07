El sentido mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi: "Hay noches que explican una vida entera"
La rosarina le dedicó unas profundas palabras en redes a su compañero de toda la vida tras su último partido con la Albiceleste.
La emotiva noche que marcó la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional sumó uno de sus momentos más valiosos fuera de la cancha. Minutos después del cierre del encuentro, las muestras de cariño y los reconocimientos hacia el capitán comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde su círculo más íntimo reflejó el impacto emocional de la jornada.
Un emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo en redes sociales
Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi en el cierre de su etapa con la Selección Argentina y le dedicó una sentida publicación en su cuenta de Instagram. Tras el último partido del capitán argentino con la camiseta nacional, la rosarina compartió unas palabras que reflejaron el clima de emoción que se vivió dentro y fuera de la cancha: "Hay noches que explican una vida entera", escribió para abrir su dedicatoria.
En su texto, Roccuzzo destacó el enorme afecto que el público le brindó al diez durante la jornada y valoró el camino recorrido a lo largo de tantos años de carrera internacional. "Qué hermoso fue verte rodeado de tanto cariño, de tanta gente agradeciéndote y devolviéndote todo lo que vos les diste durante tantos años", afirmó, resaltando la humildad y el compromiso que caracterizaron siempre al astro argentino.
La palabra del capitán argentino
Por su parte, el propio Lionel Messi utilizó sus redes para despedirse del público y reflexionar sobre la decisión tomada. El rosarino aseguró que ya extraña a la celeste y blanca, y expresó su orgullo por haber representado al país, agradeciendo el apoyo incondicional de su familia, compañeros, cuerpos técnicos y el de la hinchada argentina.
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