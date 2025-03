Pablo Maffeo apuntó contra Vinícius Jr. y sueña con Argentina: "Con España no iría"

Pablo Maffeo no se guarda nada: el defensor del Mallorca volvió a encender la polémica con declaraciones picantes, esta vez apuntando a Vinícius Jr. y al Real Madrid como los culpables de que España no lo convoque. “Todo viene del problema con Vinícius. Eso te aleja, los roces con el Madrid. No sé si habría ido, pero con España no iría”, disparó el lateral, que no dudó en tirarle un guiño a la Selección Argentina, donde ya tuvo un paso fugaz bajo las órdenes de Lionel Scaloni.