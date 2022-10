Pablo Solari: "Todavía cuesta asimilar la noticia de la salida de Marcelo Gallardo"

En relación a lo que viene con el nuevo entrenador, destacó: "Para saber quien va a venir hay tiempo, por ahora hay que disfrutar el día a día, estos dos partidos amistosos que nos faltan jugar y luego se verá cómo sigue todo".

Acerca de sus primeros seis meses en el equipo, el exjugador argentino de Colo-Colo explicó: "No me imaginaba un comienzo como el que tuve, con esos meses que me gustaría fueran más regulares en lo que viene".

image.png

Y agregó: "Luego de la lesión contra Barracas me costó volver y ahora siento que no terminé de la mejor manera el torneo, ahora a pensar en lo que viene en la pretemporada y ponerme de la mejor manera para empezar el torneo que viene como empecé".

Finalmente aseveró sobre el triangular: "Es muy especial, Marcelo me trajo y estoy agradecido como persona y como hincha de River, son partidos muy especiales, a Colo-Colo lo podemos enfrentar por Copa Libertadores, pero con Betis es algo diferente y estoy muy contento de enfrentar a mis excompañeros".

El triangular internacional se presentó este mediodía en Santiago de Chile con los tres partidos a jugarse: el 9 de noviembre en Viña del Mar entre River y Colo Colo, luego el 13 en Mendoza River enfrentará a Betis y el 16 se cierra en Concepción con Colo-Colo-Betis.

MIRÁ LA PRESENTACIÓN DEL TRIANGULAR

Presentación del Triangular Internacional River - Betis - Colo Colo