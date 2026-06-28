Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

En el debut, el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi dio el golpe al empatar 1 a 1 con la "Verdeamarela", uno de los máximos candidatos al título. Luego se recuperó con un triunfo por 1 a 0 sobre Escocia y selló su clasificación en la última fecha al derrotar 4 a 2 a Haití.

El conjunto africano, además, se presenta como vigente campeón de la Copa Africana de Naciones, colocándolo como una de las selecciones más fuertes del torneo. Enfrente, sin embargo, estará Países Bajos, con historia, tradición y presencia en instancias decisivas de Mundiales, aunque todavía sin un título en su palmarés.

Formaciones de Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries (o Jurrien Timber), Van Hecke, Van Dijk, Aké; De Jong, Reijnders; Malen, Gravenberch, Gakpo; Depay. DT: Ronald Koeman.

Marruecos: Bono; Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari, El Khannouss. DT: Mohamed Ouahbi.

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