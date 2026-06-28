Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Sin margen de error, Países Bajos y Marruecos juegan una final adelantada en Monterrey. Descubrí todos los detalles en la nota.
Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes, a las 22 (hora de Argentina), en Monterrey, por los 16avos de final del Mundial 2026, que por primera vez en la historia de la competición se disputa en tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.
El partido será transmitido por DSports y Telefe y se presenta como un duelo de alto voltaje en el inicio de la fase de eliminación directa, por la calidad y el presente de ambas selecciones.
El seleccionado comandado por Ronald Koeman llega a esta instancia tras finalizar primero en el Grupo F, con una campaña sólida que incluyó dos victorias y un empate, mostrando solidez colectiva y buen poder ofensivo.
Del otro lado, Marruecos avanzó como segundo del Grupo C luego de una fase de grupos en la que sumó 7 unidades, mismo puntaje que Brasil, que fue primero, pero peor diferencia de gol.
En el debut, el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi dio el golpe al empatar 1 a 1 con la "Verdeamarela", uno de los máximos candidatos al título. Luego se recuperó con un triunfo por 1 a 0 sobre Escocia y selló su clasificación en la última fecha al derrotar 4 a 2 a Haití.
El conjunto africano, además, se presenta como vigente campeón de la Copa Africana de Naciones, colocándolo como una de las selecciones más fuertes del torneo. Enfrente, sin embargo, estará Países Bajos, con historia, tradición y presencia en instancias decisivas de Mundiales, aunque todavía sin un título en su palmarés.
Formaciones de Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026
Países Bajos: Verbruggen; Dumfries (o Jurrien Timber), Van Hecke, Van Dijk, Aké; De Jong, Reijnders; Malen, Gravenberch, Gakpo; Depay. DT: Ronald Koeman.
Marruecos: Bono; Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari, El Khannouss. DT: Mohamed Ouahbi.
Horario y televisación
- Hora: 22:00
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Monterrey
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