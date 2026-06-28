Selección Argentina vs. Cabo Verde: cuándo juegan por los 16avos de final del Mundial 2026

El conjunto africano superó una zona muy exigente que compartió con España, Uruguay y Arabia Saudita. El dato más llamativo es que consiguió la clasificación sin ganar ningún partido, ya que empató sus tres encuentros de la fase de grupos, resultado que le alcanzó para avanzar de ronda y transformarse en una de las grandes sorpresas de la competencia. Ahora tendrá el desafío más importante de su historia: enfrentar a la Selección argentina por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.