Selección Argentina vs. Cabo Verde: cuándo juegan por los 16avos de final del Mundial 2026
La Selección argentina enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026. Día, horario, estadio y cómo ver el partido en vivo.
La Selección Argentina dejó atrás la fase de grupos del Mundial 2026 y ya tiene la mira puesta en los 16avos de final. El equipo de Lionel Scaloni se medirá con Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo, en busca de un lugar entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.
Tras cerrar el Grupo J con una victoria ante Jordania, la Albiceleste ya conoce a su próximo rival. El encuentro se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora de Argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, donde la Albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial 2026
La selección africana se convirtió en una de las revelaciones del torneo en su primera participación mundialista. Cabo Verde comparte ese estreno con Jordania, Uzbekistán y Curazao, aunque fue el único de los cuatro debutantes que logró avanzar a la fase eliminatoria.
El conjunto africano superó una zona muy exigente que compartió con España, Uruguay y Arabia Saudita. El dato más llamativo es que consiguió la clasificación sin ganar ningún partido, ya que empató sus tres encuentros de la fase de grupos, resultado que le alcanzó para avanzar de ronda y transformarse en una de las grandes sorpresas de la competencia. Ahora tendrá el desafío más importante de su historia: enfrentar a la Selección argentina por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.
Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde en vivo
El partido podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow. Además, estará disponible por streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+, plataformas que requieren una suscripción activa para acceder a la transmisión.
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