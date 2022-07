Palermo, Bielsa y la charla luego de haber errado los tres penales en Argentina - Colombia

"Después del análisis del partido Bielsa me dijo que había sido egoísta en ese momento. Yo le respondí que no porque era el designado para patear y no había sentido ninguna orden para que no pateara el tercero. Yo asumí la responsabilidad que me correspondía", explicó Palermo en un mano a mano con Líbero vs, la tradicional sección de TyC Sports.

Y agregó: "(Roberto) Ayala se me acercó para preguntarme si estaba para patearlo y le dije que sí. No sé si Bielsa había sido expulsado porque estaba (Claudio) Vivas, pero no se si dio una orden para que lo pateara otro. Yo nunca escuché. Ya estamos hoy a muchos años, eso me sirvió de experiencia".

¿Cómo le fue a Palermo en la Selección? Convirtió nueve goles en 15 partidos disputados (un promedio de 0,6) durante dos etapas con la camiseta de la Selección Argentina.