Panamá eliminó a Estados Unidos de la Nations League: lo festejó con Thierry Herny

Luego del partido, el exdelantero francés explicó lo ocurrido: “Waterman me dijo 'eres mi ídolo' y, sinceramente, no supe cómo reaccionar”, comentó entre risas. Más tarde, el propio futbolista panameño explicó su decisión: “Anoche me preguntaron quién era el ídolo de mi infancia y dije que Thierry Henry. Cuando hice el gol y lo vi ahí, supe que tenía que ir a saludarlo”.

panama henry 1.jpg

El triunfo de Panamá marcó un hito en su historia futbolística y lo llevó a la final, donde enfrentará a México en busca del título. En tanto, Estados Unidos deberá conformarse con disputar el tercer puesto ante Canadá.

Tras la eliminación, Mauricio Pochettino se mostró visiblemente molesto con sus jugadores y dejó un mensaje contundente sobre su rendimiento en el torneo. Ahora todo se definirá entre México y Panamá, mientras que EEUU tendrá que conformarse con enfrentar a Canadá por el tercer puesto.

panama henry 2.jpg

Así los jugadores de Panamá festejaron con Thierry Henry

panama eeuu henry.mp4