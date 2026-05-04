Escándalo en Panamá: graves acusaciones contra un arquero por arreglar partidos

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La defensa de José Calderón luego de las acusaciones

Tras la viralización de las declaraciones de Herrera, el experimentado arquero de 38 años, con pasado mundialista en Rusia 2018 con la Selección de Panamá, emitió un comunicado oficial en el que rechazó categóricamente las acusaciones: "Se produjo una jugada desafortunada que derivó en un autogol. Asumo plenamente la responsabilidad por un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario", comenzó diciendo sobre lo sucedido.

"Rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte. Me reservo el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes", cerró.

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La postura de la Liga Panameña de Fútbol

La magnitud del conflicto obligó a las autoridades del certamen a intervenir de manera inmediata. A través de un comunicado oficial, la LPF anunció la apertura de una investigación formal para esclarecer los hechos: "Se ha abierto de oficio una investigación formal por el grave hecho ocurrido durante el partido del 2 de mayo entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, que podría comprometer la integridad de la competición... Esta Liga actuará con la máxima rigurosidad y llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias".