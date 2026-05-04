Escándalo en Panamá: graves acusaciones contra un arquero por arreglar partidos
José Calderón fue señalado por sus compañeros luego de una jugada que definió la derrota de su equipo en la Liga Panameña de Fútbol. La institución y la liga abrieron una investigación de oficio.
El fútbol de Centroamérica vive horas de conmoción tras un episodio sin precedentes en la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Durante el enfrentamiento entre el Alianza FC y el Sporting San Miguelito, un blooper en los instantes finales del encuentro derivó en acusaciones directas de corrupción y amaño de partidos entre los propios protagonistas de la cancha.
En el minuto 90 del partido, cuando el marcador se encontraba igualado 2-2, se produjo un gol insólito que terminó decretando la victoria por 3-2 a favor del Alianza tras un tanto en propia puerta del arquero José Calderón. La reacción no se hizo esperar: el mediocampista de Sporting, Gustavo Herrera, decidió abandonar el campo de juego de inmediato y volcó su indignación en las redes sociales, donde acusó directamente a su compañero de estar involucrado en apuestas y arreglo de partidos.
"El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero ya a muchos se les ha perdido. José Calderón es un amolador (amañador) de partidos y son muchos más", disparó Herrera. Y agregó: "¿Ese es el ejemplo que le transmite a los más jóvenes? La verdad esto da mucha tristeza".
La defensa de José Calderón luego de las acusaciones
Tras la viralización de las declaraciones de Herrera, el experimentado arquero de 38 años, con pasado mundialista en Rusia 2018 con la Selección de Panamá, emitió un comunicado oficial en el que rechazó categóricamente las acusaciones: "Se produjo una jugada desafortunada que derivó en un autogol. Asumo plenamente la responsabilidad por un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario", comenzó diciendo sobre lo sucedido.
"Rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte. Me reservo el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes", cerró.
La postura de la Liga Panameña de Fútbol
La magnitud del conflicto obligó a las autoridades del certamen a intervenir de manera inmediata. A través de un comunicado oficial, la LPF anunció la apertura de una investigación formal para esclarecer los hechos: "Se ha abierto de oficio una investigación formal por el grave hecho ocurrido durante el partido del 2 de mayo entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, que podría comprometer la integridad de la competición... Esta Liga actuará con la máxima rigurosidad y llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias".
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