Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

El seleccionado croata, en cambio, se consolidó como una de las potencias del fútbol desde su independencia. En Francia 1998 sorprendió al mundo con un histórico tercer puesto, mientras que en Rusia 2018 alcanzó la final y obtuvo el subcampeonato. Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, volvió a subir al podio tras quedarse con el tercer lugar.