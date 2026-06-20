Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Urgidas de una victoria, ambas selecciones llegan al segundo duelo sin margen de error. Descubrí todos los detalles en la nota.
Panamá y Croacia se enfrentan este martes, desde las 20 (hora de Argentina), en el Toronto Stadium, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y Telefe. Tras caer en sus respectivos estrenos, tanto los centroamericanos como el combinado balcánico llegan con la obligación de sumar de a tres para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.
La historia de los "Canaleros" en las Copas del Mundo es breve. Su primera clasificación llegó para Rusia 2018, donde disputaron su debut absoluto en la máxima cita del fútbol y, aunque quedaron eliminados en la fase de grupos, consiguieron convertir sus primeros goles mundialistas.
El seleccionado croata, en cambio, se consolidó como una de las potencias del fútbol desde su independencia. En Francia 1998 sorprendió al mundo con un histórico tercer puesto, mientras que en Rusia 2018 alcanzó la final y obtuvo el subcampeonato. Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, volvió a subir al podio tras quedarse con el tercer lugar.
Croacia cuenta con una columna vertebral de jerarquía. Luka Modric continúa siendo el líder futbolístico gracias a su visión y experiencia, acompañado por Mateo Kovaic en el mediocampo. En defensa aparece Joško Gvardiol, quien aporta solidez. Además, el arquero Dominik Livakovi brinda seguridad bajo los tres palos y es especialista en penales.
Formaciones de Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026
Panamá: Mosquera; Murillo, José Córdoba, Andrade, Eric Davis; Harvey, Godoy; 'Puma' Rodríguez, Carrasquilla, Ismael Díaz; Waterman. DT: Thomas Christiansen.
Croacia: Livakovic; Jakic, Caleta-Car, Gvardiol, Stanisic; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. DT: Zlatko Dalic.
Horario y televisación
- Hora: 20:00
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Toronto
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