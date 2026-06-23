El Gobierno firmó la Resolución N° 242/2026 y hay feriado el día del cumpleaños de Lionel Messi
El Gobierno de Axel Kicillof decretó un nuevo feriado en varios municipios bonaerenses. La fecha de descanso coincide con el nacimiento del astro.
A través de una medida oficial, la administración de Axel Kicillof declaró un nuevo feriado para el próximo 24 de junio. La disposición beneficia a la administración pública y al banco provincial, mientras que será optativa para la industria y el comercio en las diversas jurisdicciones que fueron alcanzadas por esta nueva resolución.
El nuevo feriado bonaerense y las localidades beneficiadas
La medida fue establecida a través de la Resolución N° 242/2026 impulsada por el Ministerio de Gobierno bonaerense, la cual lleva la firma del ministro Carlos Bianco. Esta normativa se dictó formalmente en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 272/2017 y sus respectivas modificaciones.
El objetivo central de esta disposición oficial, que integra el calendario de festividades locales del mes de junio de 2026, es promover la participación de la comunidad en los acontecimientos y celebraciones que forman parte de la identidad y la historia de cada municipio.
A raíz de este documento, el próximo 24 de junio habrá asueto en Roque Pérez por el aniversario de su autonomía. Además, según el cronograma publicado por el Banco Provincia, otras ciudades también tendrán su reconocimiento en esta fecha:
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Berisso: celebrará su aniversario fundacional.
Florencio Varela: festejará su tradicional fecha patronal.
Lima (Zárate): conmemorará un nuevo aniversario fundacional.
De esta forma, en el día que marca un nuevo cumpleaños de Lionel Messi, miles de trabajadores bonaerenses gozarán de una merecida jornada libre.
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