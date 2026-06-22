Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Haití, en cambio, perdió en sus dos primeras presentaciones, primero frente a Escocia y luego ante Brasil, por lo que afrontará este compromiso con la obligación de ganar y esperar otros resultados para mantener alguna posibilidad de avanzar.

En ese contexto, el duelo de Atlanta se presenta como una final para ambos, aunque con objetivos diferentes. Marruecos buscará confirmar su clasificación y, dependiendo de lo que ocurra entre Brasil y Escocia, incluso podrá pelear por el primer lugar del grupo. Haití, por su parte, está obligado a ganar para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

El seleccionado haitiano disputó una sola Copa del Mundo antes de la edición 2026. Fue en Alemania 1974, donde perdió sus tres partidos de la fase de grupos y quedó eliminado en la primera ronda. Tras 52 años de ausencia, volvió a clasificarse para el máximo certamen del fútbol mundial.

Formaciones de Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026

Marruecos: Bono; Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari, El Khannouss. DT: Mohamed Ouahbi.

Haití: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Expérience; Pierre, Jean-Jacques, Bellegarde; Deedson, Isidor, Providence. DT: Sébastien Migné.

Horario y televisación