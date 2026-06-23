Cruje la interna en el Gobierno: Manuel Adorni desmintió a Patricia Bullrich

El Mundial 2026 no logró, al menos hasta ahora, apaciguar el escándalo patrimonial de Manuel Adorni. Con la investigación judicial en marcha y los intentos de la oposición por avanzar contra él en el Congreso, el caso sigue generando turbulencias dentro de La Libertad Avanza.

Diputados: se cayó la sesión para interpelar a Manuel Adorni

La oposición no logró reunir el quórum necesario en la Cámara de Diputados y fracasó la sesión especial convocada para avanzar con los proyectos que impulsaban la interpelación y la moción de censura contra Manuel Adorni.

A las 14.31, vencido el plazo reglamentario para reunir a los legisladores necesarios, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión. En el recinto había 117 diputados, doce menos de los 129 requeridos para habilitar el debate.

La estrategia del oficialismo para desactivar la convocatoria se terminó de consolidar en las horas previas, luego de alcanzar un acuerdo con bloques aliados para abrir el próximo 30 de junio la Comisión de Asuntos Constitucionales y analizar allí los seis expedientes vinculados a la situación patrimonial del jefe de Gabinete.

De esta manera, La Libertad Avanza (LLA) evitó que la oposición pudiera emplazar a las comisiones para fijar plazos concretos de tratamiento y mantuvo bajo control los tiempos parlamentarios. El objetivo de los bloques opositores era establecer un cronograma acelerado para avanzar con los proyectos que buscan citar a Adorni al Congreso y someterlo a una moción de censura.

La iniciativa surgió tras las denuncias y cuestionamientos por el crecimiento patrimonial del funcionario y las explicaciones brindadas sobre su declaración jurada.

manuel adorni congreso Manuel Adorni en el Congreso para su informe de gestión.

Entre los 117 diputados presentes estuvieron la mayoría de Unión por la Patria, los cuatro legisladores del Frente de Izquierda, representantes de la Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano y Karina Banfi, entre otros.

En contraste, se ausentaron los bloques del PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal, además de varios legisladores alineados con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, cuyos votos eran considerados clave para alcanzar el quórum.

Tras la caída de la sesión, los diputados presentes realizaron expresiones en minoría y cuestionaron a los bloques que no bajaron al recinto.

El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño sostuvo que existían motivos suficientes para avanzar con la moción de censura y acusó a distintos sectores de la oposición dialoguista de proteger al jefe de Gabinete.

En la misma línea, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló que algunos espacios que habían cuestionado públicamente a Adorni terminaron ausentándose de la sesión. Según afirmó, esa actitud afecta la credibilidad del Congreso frente a la sociedad.

Por su parte, Néstor Pitrola consideró que la convocatoria a comisiones constituye una maniobra para dilatar el tratamiento de los proyectos, mientras que el radical Pablo Juliano apuntó contra los diputados de la UCR que no participaron de la sesión y acusó al oficialismo de intentar encubrir la crisis política generada en torno al jefe de Gabinete.