Preguntaron en Chile qué país no querían que ganara el Mundial 2026 y la respuesta no sorprendió
Un video viral mostró cuál es la selección que muchos chilenos prefieren no ver levantando la Copa del Mundo.
Le preguntaron a chilenos qué país no quieren que gane el Mundial 2026, la respuesta fue unánime y el videos se viralizó rápidamente en redes sociales.
Ante la consulta, todos los entrevistados respondieron sin dudar que no quieren que la Selección Argentina levante una vez más la gloriosa presea que, lamentablemente, ellos no saben cuánto pesa. Algunos de los argumentos fueron que la Albiceleste ya fue campeona recientemente, mientras que otros apuntaron directamente contra el gran capitán: "Porque ya ganó y me tiene chato Messi".
También hubo quienes sostuvieron que preferían que Argentina no volviera a consagrarse "para que le bajen las revoluciones".
Las críticas no terminaron ahí. Algunos entrevistados cuestionaron la obtención del Mundial de Qatar 2022 al afirmar que la Selección fue "muy favorecida" durante aquella competencia, mientras que otros calificaron a los argentinos como "muy sublevados".
Uno de los entrevistados incluso atribuyó la situación a una supuesta envidia de los argentinos hacia Chile. Sin embargo, la historia futbolística de ambos países parece narrar algo diferente: la Albicelese es tricampeona y la vigente campeona, mientras que La Roja acumula tres Mundiales consecutivos viéndolos por televisión.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario