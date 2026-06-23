Preguntaron en Chile qué país no querían que ganara el Mundial 2026 y la respuesta no sorprendió

Ante la consulta, todos los entrevistados respondieron sin dudar que no quieren que la Selección Argentina levante una vez más la gloriosa presea que, lamentablemente, ellos no saben cuánto pesa. Algunos de los argumentos fueron que la Albiceleste ya fue campeona recientemente, mientras que otros apuntaron directamente contra el gran capitán: "Porque ya ganó y me tiene chato Messi".