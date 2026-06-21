Chequia vs. México por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

En ese contexto, el encuentro en Ciudad de México se presenta como un punto de quiebre: para el seleccionado comandado por Miroslav Koubek una victoria es obligatoria para mantenerse con vida en el grupo y seguir dependiendo de sí misma en la pelea por la clasificación. En cambio, un empate o una derrota la dejaría en una situación comprometida, al borde de la eliminación.

Formaciones de Chequia vs. México por el Mundial 2026

Chequia: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejcí; Coufal, Sojka, Soucek, Zeleny; Provod, Sulc; Schick. DT: Miroslav Koubek.

México: Rangel; Reyes, Montes, Johan Vásquez, Gallardo; Lira, Brian Gutiérrez, Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Horario y televisación