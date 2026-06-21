Chequia vs. México por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Con el primer lugar del Grupo A asegurado, el combinado mexicano busca cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto. Descubrí todos los detalles en la nota.
Chequia y México cierran el Grupo A del Mundial 2026, este miércoles, desde las 22:00 (hora de Argentina), en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El encuentro será televisado por DSports.
México, uno de los anfitriones del torneo, busca consolidar su liderato en casa, mientras que Chequia necesita sumar para no quedar relegada en una zona que también integran Corea del Sur y Sudáfrica, con una tabla muy ajustada tras las primeras dos jornadas.
El seleccionado mexicano viene de vencer 1 a 0 a Corea del Sur en su última presentación, resultado que lo dejó bien posicionado en la cima del grupo. El equipo de Javier Aguirre mostró solidez defensiva y eficacia en momentos clave, apoyado además por el impulso de jugar como local.
Por su parte, el combinado europeo llega tras empatar 1 a 1 ante Sudáfrica en la segunda jornada, luego de haber caído en su debut frente a Corea del Sur. Si bien Chequia fue dominador en diferentes tramos de los partidos, todavía no logró traducir ese rendimiento en resultados que le permitan acomodarse en la tabla.
En ese contexto, el encuentro en Ciudad de México se presenta como un punto de quiebre: para el seleccionado comandado por Miroslav Koubek una victoria es obligatoria para mantenerse con vida en el grupo y seguir dependiendo de sí misma en la pelea por la clasificación. En cambio, un empate o una derrota la dejaría en una situación comprometida, al borde de la eliminación.
Formaciones de Chequia vs. México por el Mundial 2026
Chequia: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejcí; Coufal, Sojka, Soucek, Zeleny; Provod, Sulc; Schick. DT: Miroslav Koubek.
México: Rangel; Reyes, Montes, Johan Vásquez, Gallardo; Lira, Brian Gutiérrez, Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.
Horario y televisación
- Hora: 22:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Estadio Azteca
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