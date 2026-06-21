Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Corea del Sur viene de caer ante México, pero una victoria en Monterrey lo deposita en los dieciseisavos de final. Descubrí todos los detalles en la nota.
Sudáfrica y Corea del Sur juegan este miércoles, desde las 22 (hora de Argentina), en el estadio de Monterrey, por una nueva fecha del Grupo A del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y se presenta como un cruce clave para las aspiraciones de ambos en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.
El duelo llega con dos selecciones en situaciones distintas dentro del grupo, donde cada punto empieza a pesar de cara al cierre de la fase inicial. Ambos elencos necesitan sumar para no quedar comprometidos en una zona que se mantiene ajustada tras las primeras jornadas, con margen de error cada vez más reducido.
El seleccionado africano llega tras un debut con derrota 2 a 0 ante México y un empate 1 a 1 frente a República Checa, resultados que los dejan comprometidos, pero con chances concretas de clasificación si logra un triunfo en Monterrey.
Corea del Sur, por su parte, viene de vencer 2 a 1 a República Checa y caer 1 a 0 ante el anfitrión, lo que la mantiene en una posición expectante dentro del grupo. En ese contexto, el partido aparece como un punto de quiebre: una victoria puede encaminar la clasificación, mientras que una derrota complicaría seriamente el panorama de ambos en el Grupo A.
Formaciones de Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026
Sudáfrica: Ronwen Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole, Adams; Rayners, Foster. DT: Hugo Broos.
Corea del Sur: Seung-Gyu Kim; Lee Han-Beom, Kim Min-Jae, Lee Gy-Hyuk; Seol Young-Woo, Hwang In-Beom, Lee Jae-sung, Lee Tae-Seok Lee, Paik Seung-ho; Kang-In Lee, Son Heung-Min. DT: Hong Myung-Bo.
Horario y televisación
- Hora: 22:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Monterrey
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