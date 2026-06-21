Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Corea del Sur, por su parte, viene de vencer 2 a 1 a República Checa y caer 1 a 0 ante el anfitrión, lo que la mantiene en una posición expectante dentro del grupo. En ese contexto, el partido aparece como un punto de quiebre: una victoria puede encaminar la clasificación, mientras que una derrota complicaría seriamente el panorama de ambos en el Grupo A.

Formaciones de Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

Sudáfrica: Ronwen Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole, Adams; Rayners, Foster. DT: Hugo Broos.

Corea del Sur: Seung-Gyu Kim; Lee Han-Beom, Kim Min-Jae, Lee Gy-Hyuk; Seol Young-Woo, Hwang In-Beom, Lee Jae-sung, Lee Tae-Seok Lee, Paik Seung-ho; Kang-In Lee, Son Heung-Min. DT: Hong Myung-Bo.

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