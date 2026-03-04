Panichelli o José Manuel López, la pelea por ser el tercer delantero en el Mundial 2026
A menos de 100 días del Mundial 2026, Joaquín Panichelli y José Manuel López compiten por un lugar en la lista de Scaloni como tercer delantero de la Selección Argentina.
Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Lionel Scaloni define los últimos detalles de la lista y una de las grandes incógnitas pasa por el tercer delantero que acompañará a Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez en la Selección Argentina. Con ese panorama, Joaquín Panichelli y José Manuel López aparecen como los principales candidatos.
A las puertas de lo que podría ser el último baile de Messi en una Copa del Mundo, el capitán es una pieza inamovible en el esquema albiceleste. En ataque, Lautaro y Julián parecen números puestos, pero el tercer cupo aún no tiene dueño y la disputa es voto a voto.
Ambos delanteros encajan en el perfil que busca el entrenador: altura, potencia física, buen juego aéreo, capacidad para jugar de espaldas y oportunismo en el área. Además, atraviesan un gran presente en sus respectivos clubes.
El ex River suma 17 goles (cuatro consecutivos) y cuatro asistencias en 34 partidos con el Racing de Estrasburgo, una de las revelaciones de la Ligue 1 y torneo que lo tiene como máximo artillero. Por su parte, el “Flaco” acumula 63 gritos (seis en lo que va del año) y 19 asistencias en 192 encuentros con Palmeiras, donde además fue cinco veces campeón en tres temporadas y media. Si se afinan aún más los números recientes, Panichelli convirtió siete tantos en 11 presentaciones, mientras que López marcó seis en 13 fechas entre el Brasileirao y el Paulista.
Ambos ya tuvieron contacto con la Mayor: López disputó dos amistosos ante Puerto Rico y Angola, mientras que Panichelli debutó en el último partido en Luanda. La experiencia internacional también suma en una decisión que se definirá por detalles.
Los otros nombres que pierden terreno en la lista de Lionel Scaloni
Otros atacantes que formaron parte del proceso y soñaban con meterse en la nómina definitiva parecen haber quedado relegados, salvo un giro de último momento. Entre ellos aparecen Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Valentín Castellanos.
Con menos de 100 días para la concentración en Estados Unidos, la pelea por el tercer delantero de la Selección Argentina está abierta. Los goles y el rendimiento semanal terminarán inclinando la balanza en la decisión final de Scaloni para el Mundial 2026.
