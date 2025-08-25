Papelón en el US Open: un fotógrafo ingresó a la cancha y desató la furia de Medvedev
El ruso cayó en un duelo maratónico ante Benjamin Bonzi, pero lo más comentado fue su reacción contra el juez tras un error que interrumpió el partido.
El Abierto de los Estados Unidos, mas conocido como US Open, suele regalar partidos épicos, pero esta vez la atención se centró en un hecho insólito. Daniil Medvedev, campeón del certamen en 2021, quedó eliminado en cinco sets frente al francés Benjamin Bonzi, aunque lo que dio la vuelta al mundo fue la furia del ruso contra el juez de silla.
El incidente ocurrió en el tercer set, cuando Bonzi servía para liquidar el partido. Tras fallar su primer saque, un fotógrafo pensó que el encuentro había terminado y cruzó la cancha, obligando al umpire Greg Allensworth a ordenar que el punto se repitiera. La decisión encendió la chispa de Medvedev, que explotó contra la autoridad del partido.
“¿Eres un hombre? ¿Por qué tiemblas?”, le gritó visiblemente alterado, acusándolo de favorecer a su rival. La escena derivó en seis minutos de tensión, con el público abucheando al juez y reclamando que se mantuviera el “segundo saque”.
Medvedev, descontrolado, rompió su raqueta mientras Bonzi perdía la oportunidad de cerrar el duelo. El ruso aprovechó la confusión, levantó el set en el tie-break y luego se adueñó del cuarto parcial, lo que parecía encaminarlo
hacia una remontada heroica.
Pero la historia cambió en el quinto set: Bonzi, lejos de derrumbarse, pidió un tiempo médico, recuperó energías y quebró en un momento clave. Después de 3 horas y 45 minutos, selló el triunfo por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4, logrando la victoria más resonante de su carrera.
La frustración de Medvedev quedó expuesta en su reacción posterior: destrozó su raqueta en el banco y admitió que espera recibir una sanción económica. “Jugué mal y en los puntos importantes, peor. Tengo que mejorar. Lo intentaré el año que viene”, expresó con autocrítica e ironía.
Por su parte, Bonzi no ocultó la emoción: “Fue un ambiente salvaje. Intenté mantenerme sereno, pero no fue fácil. Dejé todo en la cancha”. La organización confirmó que al fotógrafo involucrado se le retiraron las credenciales y fue expulsado del estadio.
