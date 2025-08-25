Papelón en el US Open: un fotógrafo ingresó a la cancha y desató la furia de Medvedev

Pero la historia cambió en el quinto set: Bonzi, lejos de derrumbarse, pidió un tiempo médico, recuperó energías y quebró en un momento clave. Después de 3 horas y 45 minutos, selló el triunfo por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4, logrando la victoria más resonante de su carrera.

La frustración de Medvedev quedó expuesta en su reacción posterior: destrozó su raqueta en el banco y admitió que espera recibir una sanción económica. “Jugué mal y en los puntos importantes, peor. Tengo que mejorar. Lo intentaré el año que viene”, expresó con autocrítica e ironía.

Por su parte, Bonzi no ocultó la emoción: “Fue un ambiente salvaje. Intenté mantenerme sereno, pero no fue fácil. Dejé todo en la cancha”. La organización confirmó que al fotógrafo involucrado se le retiraron las credenciales y fue expulsado del estadio.