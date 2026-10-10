Papelón de Neuer a los 8 segundos: blooper histórico y empate amargo del Bayern Múnich

Control fallido y récord sorpresivo

La secuencia arrancó directo desde el arranque del partido, cuando la pelota fue devuelta al fondo para que Neuer iniciara la jugada. El arquero campeón del mundo intentó dar un pase corto con la derecha ante la rápida presión del atacante Robin Fellhauer, pero su cálculo falló por completo: la pelota rebotó de manera insólita en el delantero rival y le quedó servida para empujarla al arco vacío. La jugada se transformó en el gol más rápido en la historia del certamen.