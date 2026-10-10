Papelón de Neuer a los 8 segundos: blooper histórico y empate amargo del Bayern Múnich
El legendario arquero regaló el gol de entrada en la igualdad 2-2 frente a Augsburgo, marcando un récord de madruguete en la liga alemana.
Manuel Neuer protagonizó un blooper difícil de olvidar en el arranque de la quinta fecha de la Bundesliga. Apenas transcurridos ocho segundos desde el pitazo inicial, el histórico arquero del Bayern Múnich cometió una falla garrafal con los pies que le costó cara a su equipo ante Augsburgo y rompió un récord en el fútbol alemán.
Control fallido y récord sorpresivo
La secuencia arrancó directo desde el arranque del partido, cuando la pelota fue devuelta al fondo para que Neuer iniciara la jugada. El arquero campeón del mundo intentó dar un pase corto con la derecha ante la rápida presión del atacante Robin Fellhauer, pero su cálculo falló por completo: la pelota rebotó de manera insólita en el delantero rival y le quedó servida para empujarla al arco vacío. La jugada se transformó en el gol más rápido en la historia del certamen.
Reacción bávara y tropiezo final
Pese al golpazo inicial, Bayern Múnich logró reacomodarse e imponer su jerarquía con el correr de los minutos. Ismael Saibari emparejó las acciones y Nathaniel Brown terminó dando vuelta la historia en el complemento, pero Augsburgo dio la sorpresa definitiva con un tanto de Rodrigo Ribeiro para sellar el 2-2 final. El tropezón dejó un sabor amargo para los bávaros, que dejaron escapar la oportunidad de tomar el liderazgo del torneo.
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