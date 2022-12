¿Por qué Papu Gómez no pudo seguir jugando el Mundial?

"No pudo seguir jugando. Se rompió un ligamento del tobillo, fue terrible", por eso Gómez no llegó a disputar ningún minuto más de la Copa del Mundo. "No lo tienen que operar porque fue superficial. Tiene para cuatro semanas o algo así, no sé bien porque no entiendo mucho", agregó Mónica.

"Por más que intentó, no llegó. Le hicieron de todo para que pudiera, pero no pudo llegar. Al principio, fue una tristeza enorme porque queríamos verlo jugar y él también quería, obviamente. Pero bueno, después dijo 'Bueno, ya está, me conformo con estar acá y vivir todo esto', apoyar desde donde podía a sus compañeros", explicó la mamá del Papu en diálogo con La Mañana De CNN por AM 950.

Qué había dicho Papu Gómez de su lesión en el tobillo ante Australia

"Me quería matar porque me doblé el tobillo feo y no podía seguir mucho más. Prefería que entre otro chico que esté mejor que yo. Es un esguince, quedan varios días para recuperar y va a estar todo bien", había expresado el Papu Gómez.