"Para Villegas": Moreno Martins apuntó contra el DT de Bolivia tras quedar fuera del Mundial 2026

A pesar del tono de sus declaraciones, el goleador intentó aclarar su postura emocional: "No tengo rabia. Ya lo he dado todo. Yo quería estar en el Mundial. Y estoy seguro de que las cosas se le cayeron por todo lo que habló en la previa. Habló mal de mí y siempre me despreció sabiendo que di todo por la selección. Él siempre habló sin respeto sobre mi persona. Y yo nunca le falté el respeto a nadie".

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Además, cuestionó el planteo táctico utilizado en el partido decisivo. "Dijo que su Selección no jugaba con centros y en el partido tuvimos 19 tiros de esquina: más centros que en toda la eliminatoria. Él necesitaba un nueve, lo tenía. Y el resultado está ahí: es lo que manda", sostuvo, reforzando su idea de que su presencia podría haber cambiado el desenlace.

Bolivia cayó 2-1 ante Irak el pasado 1 de abril y dejó pasar la oportunidad de volver a disputar un Mundial, algo que no consigue desde 1994. En ese contexto, las palabras de Moreno Martins reavivan el debate sobre las decisiones del cuerpo técnico y abren interrogantes sobre el futuro del seleccionado.