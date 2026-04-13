"Para Villegas": Moreno Martins apuntó contra el DT de Bolivia tras quedar fuera del Mundial 2026
El histórico delantero cuestionó con dureza al entrenador de la Verde luego de no ser convocado para el Repechaje y responsabilizó su decisión por la eliminación ante Irak.
El experimentado atacante Marcelo Moreno Martins volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez fuera de la cancha. Luego de marcar dos goles con la camiseta de Oriente Petrolero en el torneo local, el delantero aprovechó el momento para lanzar fuertes críticas contra Óscar Villegas, a quien responsabilizó directamente por la ausencia de Bolivia en el Mundial 2026 tras la derrota frente a Irak en el Repechaje.
El regreso del goleador al fútbol profesional tenía un objetivo claro: meterse nuevamente en la Selección boliviana para disputar la última chance de clasificación a la Copa del Mundo. Sin embargo, el cuerpo técnico decidió no convocarlo, una determinación que generó polémica y que, tras la eliminación, fue cuestionada con mayor fuerza por el propio futbolista.
Luego de su destacada actuación en el campeonato doméstico, el goleador no esquivó el tema y sorprendió con una dedicatoria cargada de ironía y enojo: "Primero va para la hinchada, que se merecía una victoria. Y obviamente los dos goles, uno de penal y otro de cabeza, fueron para Óscar Villegas, para vos papá", expresó ante los medios, en declaraciones que rápidamente se viralizaron.
Lejos de quedarse en ese mensaje, el delantero profundizó sus críticas y dejó en claro su malestar por no haber sido tenido en cuenta. "Los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó", afirmó, antes de remarcar su trayectoria y compromiso: "Como una leyenda del fútbol boliviano e internacional la oportunidad me la tenía que dar. Hice lo posible. Me sacrifiqué para estar ahí".
En ese sentido, también se refirió directamente a la eliminación de la selección y descargó toda la responsabilidad sobre el entrenador. "Se equivocó: la culpa es toda de él. Teníamos que estar en la Copa del Mundo, los futbolistas lo dieron todo, se vio. Ahora hay que esperar para ver si lo echan o no", disparó, sin matices.
A pesar del tono de sus declaraciones, el goleador intentó aclarar su postura emocional: "No tengo rabia. Ya lo he dado todo. Yo quería estar en el Mundial. Y estoy seguro de que las cosas se le cayeron por todo lo que habló en la previa. Habló mal de mí y siempre me despreció sabiendo que di todo por la selección. Él siempre habló sin respeto sobre mi persona. Y yo nunca le falté el respeto a nadie".
Además, cuestionó el planteo táctico utilizado en el partido decisivo. "Dijo que su Selección no jugaba con centros y en el partido tuvimos 19 tiros de esquina: más centros que en toda la eliminatoria. Él necesitaba un nueve, lo tenía. Y el resultado está ahí: es lo que manda", sostuvo, reforzando su idea de que su presencia podría haber cambiado el desenlace.
Bolivia cayó 2-1 ante Irak el pasado 1 de abril y dejó pasar la oportunidad de volver a disputar un Mundial, algo que no consigue desde 1994. En ese contexto, las palabras de Moreno Martins reavivan el debate sobre las decisiones del cuerpo técnico y abren interrogantes sobre el futuro del seleccionado.
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