Paraguay aún depende de otros resultados para asegurar su lugar en los 16avos del Mundial 2026

Por qué Paraguay todavía no está clasificado a 16vos. de final del Mundial 2026

La principal razón por la que la Albirroja aún no puede festejar es que la clasificación de los mejores terceros depende de una serie de resultados cruzados. De acuerdo con las proyecciones, la posibilidad de quedar eliminada es apenas del 0,8%, un porcentaje muy bajo, pero suficiente para impedir que la clasificación sea oficial.

Para que el peor escenario se concrete, deberían combinarse varios resultados favorables para otros seleccionado: entre ellos, que Bélgica e Irán ganen sus respectivos encuentros en el Grupo G, que Cabo Verde y Uruguay hagan lo propio en el Grupo H, que Argelia y Austria igualen con goles en el Grupo J y que República Democrática del Congo consiga una victoria en el Grupo K.

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Además, el Grupo L presenta distintos escenarios que también podrían perjudicar al conjunto sudamericano. Si Croacia y Ghana empatan y Panamá derrota por 3-0 a Inglaterra, el seleccionado inglés podría terminar como uno de los mejores terceros con una mejor diferencia de gol que Paraguay. También existe la posibilidad de que Ghana supere a los guaraníes si pierde 2-0 frente a Croacia o incluso si empata con los europeos en determinadas circunstancias relacionadas con la diferencia de gol.

A pesar de ello, basta con que uno solo de todos esos escenarios no se cumpla para que confirmen automáticamente su clasificación. Si el representante de Conmebol consigue avanzar como uno de los mejores terceros, conocerá posteriormente a su rival en los 16avos de final, que podría ser el líder de los grupos E, I o K. La ilusión continúa intacta y, salvo una combinación muy poco probable de resultados, el conjunto guaraní seguirá en carrera en la Copa del Mundo.