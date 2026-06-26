Paraguay aún depende de otros resultados para asegurar su lugar en los 16avos del Mundial 2026
Aunque logró recuperarse de un comienzo complicado y sumó un empate frente a Australia, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro todavía no pudo confirmar matemáticamente su clasificación a la próxima ronda.
La Selección de Paraguay quedó muy cerca de conseguir el objetivo de avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026, aunque todavía deberá esperar para celebrar. El conjunto conducido por Gustavo Alfaro cerró su participación en el Grupo D con un empate sin goles frente a Australia, resultado que le permitió alcanzar los cuatro puntos y mantenerse con buenas chances de acceder a la siguiente instancia.
Sin embargo, el formato de competencia y la tabla de los mejores terceros hacen que la clasificación aún no esté asegurada desde el punto de vista matemático. El recorrido del equipo guaraní fue de menor a mayor durante la fase de grupos.
En su presentación sufrió una dura derrota por 4-1 frente a Estados Unidos, un resultado que complicó seriamente sus aspiraciones y dejó una diferencia de gol negativa que todavía pesa en la clasificación general. No obstante, reaccionó en el segundo compromiso con un valioso triunfo por 1-0 sobre Turquía, una victoria que volvió a meter al equipo en la pelea.
Finalmente, la igualdad frente a Australia le permitió finalizar con cuatro unidades, aunque todavía deberá esperar el desenlace de otros grupos para conocer su destino definitivo.
Por qué Paraguay todavía no está clasificado a 16vos. de final del Mundial 2026
La principal razón por la que la Albirroja aún no puede festejar es que la clasificación de los mejores terceros depende de una serie de resultados cruzados. De acuerdo con las proyecciones, la posibilidad de quedar eliminada es apenas del 0,8%, un porcentaje muy bajo, pero suficiente para impedir que la clasificación sea oficial.
Para que el peor escenario se concrete, deberían combinarse varios resultados favorables para otros seleccionado: entre ellos, que Bélgica e Irán ganen sus respectivos encuentros en el Grupo G, que Cabo Verde y Uruguay hagan lo propio en el Grupo H, que Argelia y Austria igualen con goles en el Grupo J y que República Democrática del Congo consiga una victoria en el Grupo K.
Además, el Grupo L presenta distintos escenarios que también podrían perjudicar al conjunto sudamericano. Si Croacia y Ghana empatan y Panamá derrota por 3-0 a Inglaterra, el seleccionado inglés podría terminar como uno de los mejores terceros con una mejor diferencia de gol que Paraguay. También existe la posibilidad de que Ghana supere a los guaraníes si pierde 2-0 frente a Croacia o incluso si empata con los europeos en determinadas circunstancias relacionadas con la diferencia de gol.
A pesar de ello, basta con que uno solo de todos esos escenarios no se cumpla para que confirmen automáticamente su clasificación. Si el representante de Conmebol consigue avanzar como uno de los mejores terceros, conocerá posteriormente a su rival en los 16avos de final, que podría ser el líder de los grupos E, I o K. La ilusión continúa intacta y, salvo una combinación muy poco probable de resultados, el conjunto guaraní seguirá en carrera en la Copa del Mundo.
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