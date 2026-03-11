Dolor en la Selección Argentina: murió el padre de Pablo Aimar

Un difícil momento personal para Pablo Aimar

Según informaron medios de Córdoba, Ricardo se encontraba internado en el Instituto Médico de Río Cuarto debido a complicaciones de salud que arrastraba desde hacía tiempo. Esta dolorosa noticia golpea nuevamente el seno familiar, que en octubre de 2022 —apenas meses antes de la gloria en Qatar— sufrió la pérdida de la madre de Pablo, Mary Giordano.

Aquella ausencia marcó emocionalmente a "el Payasito", quien tiempo después confesó que su icónico llanto desconsolado junto a Lionel Scaloni tras el gol a México en el Mundial fue, en gran parte, una descarga por el duelo que guardaba en silencio.