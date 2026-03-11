Dolor en la Selección Argentina: murió el padre de Pablo Aimar
A menos de 100 días para el Mundial 2026, el ayudante de Lionel Scaloni sufrió la pérdida de su padre, Ricardo "Payo" Aimar.
El fútbol argentino, y especialmente el cuerpo técnico de la Selección Nacional, atraviesa un profundo luto tras confirmarse este martes 10 de marzo el fallecimiento de Ricardo "Payo" Aimar, padre del exjugador y actual integrante del staff técnico albiceleste, Pablo César Aimar.
La noticia fue confirmada en redes sociales por la cuenta de la AFA, que publicó en sentido mensaje de despedida, con el pésame para el ayudante de Lionel Scaloni.
"#ProfundoDolor La @afa, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador, Pablo Aimar", escribió la entidad.
Ricardo Aimar fue mucho más que "el padre de los Aimar". Se consolidó como una figura emblemática del deporte en Río Cuarto, su ciudad natal, brillando como futbolista en el club Banda Norte durante la década de los 70.
Su influencia fue determinante no solo en la carrera de Pablo, sino también en la de su otro hijo, Andrés Aimar, quien tuvo un recordado paso por Estudiantes de La Plata.
Un difícil momento personal para Pablo Aimar
Según informaron medios de Córdoba, Ricardo se encontraba internado en el Instituto Médico de Río Cuarto debido a complicaciones de salud que arrastraba desde hacía tiempo. Esta dolorosa noticia golpea nuevamente el seno familiar, que en octubre de 2022 —apenas meses antes de la gloria en Qatar— sufrió la pérdida de la madre de Pablo, Mary Giordano.
Aquella ausencia marcó emocionalmente a "el Payasito", quien tiempo después confesó que su icónico llanto desconsolado junto a Lionel Scaloni tras el gol a México en el Mundial fue, en gran parte, una descarga por el duelo que guardaba en silencio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario