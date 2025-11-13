Pasó por Boca y San Lorenzo y hoy se dedica al ascenso uruguayo
Pieza clave para que el "Ciclón" se salve del descenso, este exjugador colgó los botines y se metió de lleno en la dirección técnica. ¿De quién se trata?
Con temperamento, gol y una presencia única dentro del área, Carlos Bueno fue uno de los delanteros uruguayos más recordados del fútbol argentino. Su carrera lo llevó por clubes emblemáticos como Boca y San Lorenzo, además de una destacada etapa en Europa vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain.
Si bien tuvo varios momentos gloriosos dentro del verde césped, uno de los más inolvidables ocurrió en el "Ciclón", cuando lo salvó del descenso. Tras su retiro, decidió mantenerse cerca del fútbol y se metió de lleno en la dirección técnica, aportando su experiencia en el ascenso uruguayo.
Carlos Bueno: su carrera en Boca y San Lorenzo
Bueno llegó a Boca en 2007 y generó grandes expectativas en los hinchas, aunque su etapa en el conjunto xeneize fue breve y no logró afianzarse como titular. Si bien marcó un gol en el Torneo Apertura, la presencia de Martín Palermo limitó sus oportunidades de sumar minutos y continuidad.
Tiempo después, en 2012, el delantero uruguayo volvió al país para sumarse a San Lorenzo, que atravesaba un momento crítico con el descenso al acecho.
En medio de ese panorama cargado de tensión, Bueno se transformó en una pieza clave: convirtió goles determinantes en la promoción frente a Instituto de Córdoba y fue vital para que el club se mantuviera en Primera División.
Esa entrega y rendimiento dentro del verde césped le permitieron ganarse el cariño de los hinchas azulgranas, que aún recuerdan su paso por la institución de Boedo.
La vida de Carlos Bueno después del fútbol argentino
Después de poner fin a su carrera como futbolista en 2019, Bueno decidió continuar su camino dentro del fútbol desde otro rol. Hoy se desempeña como director técnico de Artigas SAD, equipo que compite en la Primera División Amateur de Uruguay.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario