Pasó por Boca y San Lorenzo y hoy se dedica al ascenso uruguayo

Esa entrega y rendimiento dentro del verde césped le permitieron ganarse el cariño de los hinchas azulgranas, que aún recuerdan su paso por la institución de Boedo.

La vida de Carlos Bueno después del fútbol argentino

Carlos Buenos San Lorenzo.jpg El delantero uruguayo fue clave para que San Lorenzo se salve del descenso.

Después de poner fin a su carrera como futbolista en 2019, Bueno decidió continuar su camino dentro del fútbol desde otro rol. Hoy se desempeña como director técnico de Artigas SAD, equipo que compite en la Primera División Amateur de Uruguay.