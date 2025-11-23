Papu Gómez volvió a jugar oficialmente tras 776 días luego de cumplir su sanción por doping

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PadovaCalcio/status/1992349404892905754?s=20&partner=&hide_thread=false ' Papu Gómez fa il suo ritorno in campo dopo pic.twitter.com/JzFMlFUcl2 — Calcio Padova (@PadovaCalcio) November 22, 2025

El fin de semana también marcó el regreso de otra figura mundialista suspendida por doping: Paul Pogba volvió a jugar tras 779 días en Mónaco. Aunque su equipo sufrió una dura derrota por 4 a 0 ante Stade Rennes, el francés —campeón del mundo en 2018— recibió una ovación de todo el estadio, en un paralelismo inevitable con la vuelta del Papu. El regreso de Gómez abre un nuevo capítulo en su carrera, en un Padova que apuesta por su experiencia para recuperar terreno en la Serie B.