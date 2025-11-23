Papu Gómez volvió a jugar oficialmente tras 776 días luego de cumplir su sanción por doping
El campeón del mundo regresó al fútbol tras 776 días y volvió a competir en Padova luego de cumplir su sanción por doping positivo: todos los detalles.
Alejandro Gómez volvió a pisar una cancha en un encuentro oficial después de 776 días. El mediapunta argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, dejó atrás la sanción que la Agencia Mundial Antidopaje le impuso en 2023 y regresó a la actividad en la derrota del Padova frente al Venezia por la Serie B italiana.
La suspensión por doping positivo finalizó el pasado miércoles 22 de octubre. El resultado adverso había sido registrado durante su etapa en Sevilla, aunque la sanción se confirmó cuando ya jugaba para Monza. El "Papu" sostuvo siempre su inocencia y explicó que la terbutalina detectada respondía, según afirmó, a un jarabe infantil tomado de manera accidental. La pena, no obstante, se mantuvo tal como fue estipulada.
Durante estos dos años, el futbolista se entrenó con distintos clubes de España e Italia mientras aguardaba el final de la sanción. El mes pasado firmó contrato con Padova como agente libre. Su debut pudo haberse dado antes, ante Juve Stabia, pero una sobrecarga muscular retrasó su regreso.
El Papu ingresó a los 58 minutos y fue recibido con una gran ovación en el Stadio Comunale Eugeneo, donde los hinchas celebraron su vuelta a las canchas. Sin embargo, no pudo cambiar el curso del partido: Padova cayó 2 a 0, resultado que prolonga una racha negativa que se extiende desde el 19 de octubre. El equipo marcha 14° en la tabla, lejos de las posiciones de ascenso.
El fin de semana también marcó el regreso de otra figura mundialista suspendida por doping: Paul Pogba volvió a jugar tras 779 días en Mónaco. Aunque su equipo sufrió una dura derrota por 4 a 0 ante Stade Rennes, el francés —campeón del mundo en 2018— recibió una ovación de todo el estadio, en un paralelismo inevitable con la vuelta del Papu. El regreso de Gómez abre un nuevo capítulo en su carrera, en un Padova que apuesta por su experiencia para recuperar terreno en la Serie B.
