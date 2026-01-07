Pasó de jugar en Boca a ganar varios campeonatos con River: ¿de qué jugador se trata?

En el "Millonario", Berti se consolidó como figura: jugó 169 partidos, convirtió 39 goles y se consagró con 7 títulos oficiales, incluidos torneos locales y la Supercopa Sudamericana 1997.

Además de su paso por el ámbito local, tuvo experiencias en el exterior, jugando en Parma, América de México y Atlético Madrid, entre otros clubes. Sin embargo, los problemas en una de sus rodillas se hicieron presente en la recta final de su carrera, obligándolo a colgar los botines a los 33 años.

Su vida después del retiro

Tras retirarse, Berti quedó con problemas graves en rodillas y cartílagos que le impiden jugar o correr, y a veces hasta caminar. Después del fútbol, se convirtió en entrenador, aunque sus lesiones marcan su vida diaria.