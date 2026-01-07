Pasó de jugar en Boca a ganar varios campeonatos con River: ¿de qué jugador se trata?
Multicampeón con el elenco de Núñez, este exjugador colgó los botines por sus reiterados problemas de rodilla. Conocé todos los detalles en la nota.
El mercado de pases del fútbol argentino tiene una novela diferente cada día que pasa. A mediados de diciembre fue el coqueteo de Miguel Ángel Borja con Boca, mientras que por estos días Sebastián Villa dejó en claro su interés por vestir la camiseta de River. Si bien parece moneda corriente en estos tiempos, solo unos pocos vistieron la camiseta de ambos elencos.
El caso más resonante, quizás, fue el de Óscar Ruggeri, campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 y de la Libertadores e Intercontinental con el "Millonario". Sin embargo, también hay otros nombres en la lista, como el de Claudio Caniggia, Gabriel Batistuta o Sergio Berti.
Este último irrumpió en la primera del "Xeneize" en la década del 90, siendo clave para el conjunto de La Ribera. Pero entredichos con la dirigencia de Boca generaron cortocircuitos insalvables. "La Bruja" no lo dudó: compró su pase y se marchó al club de toda la vida, por pedido explicito de Daniel Passarella.
Sergio Berti y su paso por el futbol
Berti tuvo un paso fugaz pero polémico por Boca en 1990, disputando apenas seis partidos y marcando un gol antes de marcharse a River, donde vivió su etapa más exitosa.
Su llegada a Núñez se dio tras la recomendación de César Luis Menotti y la insistencia de Passarella, generando sorpresa y cuestionamientos en el "Xeneize", incluso por parte de Antonio Rattin.
En el "Millonario", Berti se consolidó como figura: jugó 169 partidos, convirtió 39 goles y se consagró con 7 títulos oficiales, incluidos torneos locales y la Supercopa Sudamericana 1997.
Además de su paso por el ámbito local, tuvo experiencias en el exterior, jugando en Parma, América de México y Atlético Madrid, entre otros clubes. Sin embargo, los problemas en una de sus rodillas se hicieron presente en la recta final de su carrera, obligándolo a colgar los botines a los 33 años.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Berti quedó con problemas graves en rodillas y cartílagos que le impiden jugar o correr, y a veces hasta caminar. Después del fútbol, se convirtió en entrenador, aunque sus lesiones marcan su vida diaria.
