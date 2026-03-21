Pasó de las copas internacionales a ser albañil: de qué jugador de fútbol se trata

Danny Drinkwater y su paso por el fútbol

Drinkwater.jpg Drinkwater se coronó campeón de la Premier Legue con el Chelsea.

Drinkwater es oriundo de Manchester y se formó en las divisiones juveniles del United, donde destacó como una de las jóvenes promesas del fútbol inglés. A pesar de su talento, no logró consolidarse en el primer equipo y pasó varios años jugando cedido en clubes de menor categoría hasta encontrar su lugar en el Leicester City en 2012.