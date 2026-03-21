Pasó de las copas internacionales a ser albañil: de qué jugador de fútbol se trata
Campeón de la Premier League con el Leicester City y Chelsea, cambió los botines por las herramientas de construcción. Los detalles en la nota.
Danny Drinkwater, un volante de gran talento y despliegue en la mitad de la cancha, sorprendió al mundo del fútbol al cambiar los botines por las herramientas de la construcción. Tras alcanzar la cima con el Leicester City en 2016 y vivir la gloria de ser campeón, optó por construir una vida más tranquila lejos del verde césped.
En su trayectoria, Drinkwater fue fundamental en la histórica campaña del Leicester y también pasó por el Chelsea, donde se ganó un lugar en el fútbol inglés. Sin embargo, las lesiones comenzaron a complicar su carrera y marcaron un antes y un después en su carrera.
Danny Drinkwater y su paso por el fútbol
Drinkwater es oriundo de Manchester y se formó en las divisiones juveniles del United, donde destacó como una de las jóvenes promesas del fútbol inglés. A pesar de su talento, no logró consolidarse en el primer equipo y pasó varios años jugando cedido en clubes de menor categoría hasta encontrar su lugar en el Leicester City en 2012.
En Leicester se destacó como un mediocampista completo, ayudando primero al ascenso del equipo a la Premier League y luego a conquistar el título de 2016, uno de los mayores logros en la historia del fútbol moderno. Su vínculo en el mediocampo con N’Golo Kanté y la conexión ofensiva con Jamie Vardy fueron fundamentales para ese éxito.
Tras esa hazaña, Drinkwater se incorporó al Chelsea, donde sumó títulos importantes, pero las lesiones y algunos problemas fuera de la cancha limitaron su continuidad. Esto lo llevó a retirarse del fútbol profesional en 2022.
Su vida después del retiro
Después de poner fin a su carrera de forma abrupta, Drinkwater dejó atrás el fútbol y se dedicó a la albañilería. En este rubro descubrió un nuevo estilo de vida, lejos de la presión y el foco constante de la élite del deporte.
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