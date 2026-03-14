¿De qué jugador se trata? Jugó en Europa, pero terminó siendo stripper en Netflix y en un teatro de la calle Corrientes
Fue una de las grandes apariciones del fútbol español, aunque colgó los botines para dedicarse a la actuación. Entre sus éxitos, aparece la serie “Toy Boy”. Los detalles en la nota.
Jesús Mosquera sorprendió al fútbol español con su talento y personalidad, siendo una de las grandes promesas del viejo continente. Sin embargo, con solo 24 años y luego de jugar en Betis y Málaga, decidió dejar el deporte profesional para dedicarse a la actuación.
Oriundo de Fuengirola, Mosquera se abrió camino en la industria al protagonizar la serie “Toy Boy”, producción que causó una revolución en el mundo entero. Este papel le permitió trabajar en otras propuestas de Netflix y llegó a subir a los escenarios de la emblemática calle Corrientes de Buenos Aires.
Jesús Mosquera y su paso por el fútbol
Mosquera dio sus primeros pasos en la cantera del Málaga, donde se formó desde muy joven. Su talento le permitió dar el salto al Athletic Club de Bilbao a los 16 años, club en el que empezó a cobrar su primer salario y comprendió que la verdadera competencia también estaba dentro del propio equipo.
A lo largo de su carrera, jugó en clubes como Málaga, Bilbao, Betis, Vélez C.F. y Antequera, pero nunca logró afianzarse de manera definitiva. Con 24 años, ante la dificultad de llegar a la primera división, decidió dar un paso al costado y explorar nuevas oportunidades.
Su vida después del retiro
Tras dejar el fútbol, Mosquera se volcó a la actuación, debutando como protagonista de la serie de Netflix “Toy Boy”. Luego llevó su carrera al teatro con “Somos Nosotros” en calle Corrientes, junto a destacados intérpretes argentinos. En la actualidad, con 31 años, sigue alejado del fútbol y con una gran actualidad en el plano actoral.
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