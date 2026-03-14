¿De qué jugador se trata? Jugó en Europa, pero terminó siendo stripper en Netflix y en un teatro de la calle Corrientes

Jesús Mosquera y su paso por el fútbol

Mosquera 3.jpg Mosquera dio sus primeros pasos en las divisiones juveniles del Málaga.

Mosquera dio sus primeros pasos en la cantera del Málaga, donde se formó desde muy joven. Su talento le permitió dar el salto al Athletic Club de Bilbao a los 16 años, club en el que empezó a cobrar su primer salario y comprendió que la verdadera competencia también estaba dentro del propio equipo.