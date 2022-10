El requisito de Conmebol que complica a Patronato para jugar la Copa Libertadores

¿Qué tienen que hacer? Deberá ajustarse a la reglamentación que exige la Conmebol, ya que para que el primer equipo pueda jugar la Copa, la dirigencia del Patrón deberá inscribir al equipo femenino en competencias oficiales.

"Desconozco pero ya me pongo a formar, que no se preocupe la Conmebol que ya me pongo a formarlo. Se hablaba de que iba a ser una condición para los próximos torneos tener fútbol femenino, esa comunicación a nosotros ya nos llegó. Así que bueno, hasta ahora no tenemos esa noticia pero le aseguro que vamos a tener varias postulantes para jugar", aseguró Oscar Lenzi, presidente de la institución entrerriana, en charla con TyC Sports.