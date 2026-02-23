Pedro Troglio sobre la posible renuncia de Gallardo antes de River vs Banfield: "Sería una locura que..."

Además, consideró que Gallardo “no necesita el estímulo de nadie” para continuar en su cargo y se refirió al saludo que mantendrán antes del inicio del encuentro: “Lo saludo y nada más. No le voy a decir ‘no bajes los brazos’ a un tipo que es un monstruo. A lo mejor no estaba acostumbrado a vivir la mala porque siempre le había ido hermoso, pero en las malas siempre sale algo bueno”.