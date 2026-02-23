Pedro Troglio sobre la posible renuncia de Gallardo antes de River vs Banfield: "Sería una locura que..."
El entrenador del Taladro palpitó el cruce ante el Millonario en el Monumental y aseguró que sería muy sorprendente que el Muñeco deje su cargo.
Pedro Troglio respaldó a Marcelo Gallardo antes del cruce entre River y Banfield en el Monumental por la séptima fecha del Torneo Apertura y consideró que sería una locura que deje su cargo. El actual entrenador del Taladro, que viene de vencer 3-0 a Newell’s en un partido más que importante, aseguró que su equipo irá en búsqueda de la victoria para ratificar la levantada.
“Sería una locura que no siguiera. Me llama la atención que se discuta hoy al entrenador más ganador de la historia. No creo que él deje de lado porque está convencido”, expresó el entrenador de cara al duelo de este jueves desde las 19.30.
El técnico de 60 años aseguró que su equipo irá al Monumental con ambición, pese a la dificultad del compromiso. “Tenemos claro que vamos a enfrentar a un equipo que juega bárbaro, en su cancha y con 80.000 personas. Puede venir de malos partidos, pero ayer pasó por arriba a Vélez en el segundo tiempo. Es un rival muy duro, con buenos jugadores y un gran técnico”, sostuvo.
Además, consideró que Gallardo “no necesita el estímulo de nadie” para continuar en su cargo y se refirió al saludo que mantendrán antes del inicio del encuentro: “Lo saludo y nada más. No le voy a decir ‘no bajes los brazos’ a un tipo que es un monstruo. A lo mejor no estaba acostumbrado a vivir la mala porque siempre le había ido hermoso, pero en las malas siempre sale algo bueno”.
Troglio también recordó que en 2006 estuvo cerca de asumir en River, luego de pelear el título con Gimnasia. “Tuve una chance en 2006 después de haber peleado el título con Gimnasia, pero ya pasó. Hoy, con 60 años y una camada de grandes entrenadores, no veo esa posibilidad. Me gustaría, sería hermoso, pero soy sincero”, señaló. Y remarcó: “Soy feliz con dirigir”.
En cuanto al presente de Banfield, el DT destacó el rendimiento de su plantel. “Estamos en un buen momento, jugando bien, posicionados entre los primeros ocho. Con Huracán y con Racing merecimos algo más. Tenemos un grupo con muchos chicos, que están jugando muy bien y se la están bancando. Estoy conforme”, concluyó.
