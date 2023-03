La herencia de Pelé: ¿cuánto dinero hay y quiénes la recibirían?

En el caso de su esposa Márcia Aoki no es heredera, pero aún así recibirá una parte, según destacó el portal de noticias brasileño UOL. Aoki no accede automáticamente al derecho de herencia debido a que se casaron después de los 70 años. No obstante, Pelé se encargó de dejar indicado en su testimonio que un 30% de sus bienes quedaban para Márcia.

¿CÓMO SE DIVIDE LA HERENCIA Y QUIENES SON BENEFICIARIOS?

La herencia de Pelé se dividiría entre los seis hijos y los dos nietos de Sandra , quien murió de cáncer en 2006. Por lo tanto, Marcia se quedaría con el 30 % indicado en el testamento, y cada uno de los otros hijos recibiría el 10 % de las ganancias del campeón del mundo.

Marcia Aoki (esposa), Kelly Cristina (hija), Ed (hijo), Jenifer (hija), Sandra (hija fallecida por lo cual heredan los dos nietos), Flavia (hija), Josué (hijo) Celeste (hija), serían las personas que lo heredarían.