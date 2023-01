Polémica en Brasil por el faltazo de varias figuras en el velatorio de Pelé: quiénes no fueron

"Los pentacampeones no vinieron al velorio de Pelé, los tetracampeones tampoco. El entrenador de la selección nacional (en referencia Tite) no vino. Quizás porque no ganan un cachet. La gente tiene que saber lo gigante que es Pelé. ¿Son campeones del mundo y no vinieron a ver a Pelé? Como mínimo es una falta de respeto", aseguró el exfutbolista José Ferreira Neto, principal comentarista de fútbol del canal Bandeirantes.