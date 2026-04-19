Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. Deportivo Riestra
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. Riestra por el Torneo Apertura.
La jornada del domingo cierra en Córdoba con un compromiso cargado de urgencias distintas. Desde las 20:30, el Mario Alberto Kempes albergará el choque entre un Talleres que busca certificar su candidatura al título y un Deportivo Riestra que, aunque sufre en el plano local, viene de dar la cara en el escenario sudamericano.
El ciclo de Carlos Tevez atraviesa su mejor momento. Luego de asaltar Florencio Varela con un 2-1 sobre el Halcón, la "T" se consolidó en la quinta posición con 21 puntos, quedando a tiro del liderazgo que ostenta Vélez. Con una racha de solo una caída en seis juegos, el equipo cordobés sabe que un triunfo ante su gente lo dejaría virtualmente clasificado a la fase eliminatoria, transformando al Kempes en una verdadera caldera.
Para el equipo de Bajo Flores, la temporada ha sido una montaña rusa de emociones encontradas. Si bien en el Apertura navegan por el fondo con apenas siete unidades y el casillero de victorias aún en cero, su presente está marcado por la aventura internacional.
Tras un histórico empate ante Palestino, el "Malevo" llega tras rozar la hazaña en Brasil: una caída agónica 1-0 ante Gremio que, pese a la derrota, le otorgó un prestigio inédito. Ahora, el desafío es evitar que la "resaca" de la Sudamericana le pase factura en el torneo local, donde intentarán dar el golpe y quebrar la mala racha frente a uno de los animadores del campeonato.
Formaciones del encuentro
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Matías Catalán, Gabriel Báez; Matías Galarza, Juan Sforza, Ulises Ortegoza, Franco Cristaldo; Rick y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Nicolás Sansotre, Nicólas Watson, Matías Ignacio García; Antony Alonso, Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.
Cómo ver en vivo Talleres vs. Riestra
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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