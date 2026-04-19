Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. Deportivo Riestra

El ciclo de Carlos Tevez atraviesa su mejor momento. Luego de asaltar Florencio Varela con un 2-1 sobre el Halcón, la "T" se consolidó en la quinta posición con 21 puntos, quedando a tiro del liderazgo que ostenta Vélez. Con una racha de solo una caída en seis juegos, el equipo cordobés sabe que un triunfo ante su gente lo dejaría virtualmente clasificado a la fase eliminatoria, transformando al Kempes en una verdadera caldera.