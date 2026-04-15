Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta por la Copa Argentina 2026.
Por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta se medirán este miércoles desde las 14:10 en el estadio Eduardo Gallardón, con el objetivo de definir al último clasificado a la siguiente instancia del certamen.
El equipo mendocino llega en un momento positivo desde la llegada de Darío Franco, bajo cuya conducción ha logrado sostener una racha invicta que le permitió mejorar su situación en la tabla. Con resultados importantes, como la victoria ante Vélez y un empate reciente, el conjunto busca consolidar su permanencia en la máxima categoría y utilizar la Copa como una plataforma para seguir creciendo.
Por su parte, Gimnasia y Tiro llega con la intención de dar el batacazo. Aunque su presente en la Primera Nacional no es el ideal, con una racha negativa que incluye varios partidos sin triunfos, el conjunto salteño apuesta a la Copa como una oportunidad para revertir la imagen y lograr un resultado que marque un punto de inflexión.
El incentivo es claro: quien avance se medirá ante Vélez en los 16avos de final, lo que agrega un atractivo extra al duelo.
Formaciones de Gimnasia (M) vs. Gimnasia y Tiro (S) por la Copa Argentina 2026
- Gimnasia (M): Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Gerónimo Patritti, Lautaro Carrera, Matías Recalde; Julián Ceballos, Tomás O'Connor, Nahuel Barboza, Brian Andrada; Blas Armoa, Valentino Simoni. DT: Darío Franco.
- Gimnasia y Tiro (S): Joaquín Papaleo; Juan Galetto, Gabriel Díaz, Gonzalo Soto, Lautaro Montoya; Walter Montoya, Matías Birge, Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre; Fabricio Rojas, Lautaro Gordillo. DT: Juan Azconzábal.
Cómo ver en vivo Gimnasia (M) vs. Gimnasia y Tiro (S)
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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