Los polémicos antecedentes de Darío Herrera: dirigirá el Superclásico entre River y Boca en el Monumental
La AFA confirmó al árbitro para el duelo del próximo domingo y su designación reaviva antecedentes polémicos en partidos clave entre ambos equipos.
La cuenta regresiva para el Superclásico ya se vive con intensidad y en las últimas horas se confirmó quién será el encargado de impartir justicia: Darío Herrera fue designado para dirigir el cruce entre River Plate y Boca Juniors en el Estadio Monumental. La elección no pasó desapercibida, ya que el árbitro acumula varios antecedentes en este tipo de partidos, algunos marcados por la polémica.
Herrera, que además será uno de los representantes argentinos en el Mundial 2026 junto a otros colegiados como Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, ya tiene experiencia en enfrentamientos entre el Millonario y el Xeneize. Su primer Superclásico fue el recordado episodio del “gas pimienta”, cuando jugadores de River fueron agredidos en La Bombonera y el encuentro terminó suspendido, con posterior clasificación para el equipo de Núñez.
Más adelante, volvió a dirigir dos encuentros en 2022 con Boca como local, ambos con triunfo para el conjunto azul y oro y sin mayores controversias. Sin embargo, uno de esos partidos dejó reclamos por parte de River, especialmente por el festejo del gol de Darío Benedetto, donde los futbolistas se subieron al alambrado sin recibir sanción.
El episodio más recordado bajo su arbitraje ocurrió en 2023. En aquel Superclásico disputado en el Monumental, River se impuso con un penal cobrado en los minutos finales por una infracción de Agustín Sández sobre Pablo Solari. La decisión generó fuertes protestas y derivó en un final caótico, con enfrentamientos entre jugadores y un total de siete expulsados.
La designación de Herrera no cayó bien en el entorno de Boca. Así lo expresó el periodista Tato Aguilera, quien señaló: “Ha caído muy mal la designación de Darío Herrera. Explicó por qué. Aquel superclásico de 2023, donde no echa a Herrera por doble amonestación y cobra el penal en el final del partido de Sández a Solari. El siguiente partido no dirigió, lo pararon, dirigió mal”.
En la misma línea, agregó otro punto de conflicto vinculado al VAR: “Y después Paletta en el VAR es quien anuló los goles de Cavani y Giménez en La Bombonera. Uno por fuera de juego y el otro por mano, que era penal. En la concentración de Boca ha caído muy mal. Consideran que cobró un penal inexistente”.
Con este historial a cuestas, Herrera volverá a estar en el centro de la escena en un partido que siempre paraliza al país. El Superclásico del domingo promete alta tensión, dentro y fuera de la cancha, con todas las miradas puestas no solo en los equipos, sino también en las decisiones arbitrales.
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