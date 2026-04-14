Los polémicos antecedentes de Darío Herrera: dirigirá el Superclásico entre River y Boca en el Monumental

En la misma línea, agregó otro punto de conflicto vinculado al VAR: “Y después Paletta en el VAR es quien anuló los goles de Cavani y Giménez en La Bombonera. Uno por fuera de juego y el otro por mano, que era penal. En la concentración de Boca ha caído muy mal. Consideran que cobró un penal inexistente”.

Con este historial a cuestas, Herrera volverá a estar en el centro de la escena en un partido que siempre paraliza al país. El Superclásico del domingo promete alta tensión, dentro y fuera de la cancha, con todas las miradas puestas no solo en los equipos, sino también en las decisiones arbitrales.