Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Olimpia vs. Barracas Central

El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa llega con expectativas renovadas tras su estreno en el certamen continental. El empate sin goles frente a Vasco da Gama dejó sensaciones positivas desde lo competitivo, aunque también evidenció la necesidad de mejorar en la generación ofensiva para aspirar a dar un salto en el grupo. En el ámbito local, el Guapo transita una campaña irregular, aunque logró acomodarse en la tabla gracias a un triunfo clave en Córdoba que lo mantiene en zona de clasificación a los playoffs.