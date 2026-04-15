Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Olimpia vs. Barracas Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Olimpia vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana 2026.
Por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026, Barracas Central afrontará un desafío exigente cuando visite a Olimpia desde las 21:00 en el estadio Defensores del Chaco, donde el conjunto argentino intentará dar el golpe frente a uno de los equipos más dominantes del fútbol paraguayo.
El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa llega con expectativas renovadas tras su estreno en el certamen continental. El empate sin goles frente a Vasco da Gama dejó sensaciones positivas desde lo competitivo, aunque también evidenció la necesidad de mejorar en la generación ofensiva para aspirar a dar un salto en el grupo. En el ámbito local, el Guapo transita una campaña irregular, aunque logró acomodarse en la tabla gracias a un triunfo clave en Córdoba que lo mantiene en zona de clasificación a los playoffs.
Del otro lado estará un Olimpia que atraviesa un presente contundente. El conjunto paraguayo lidera el torneo Apertura con comodidad, sacándole ventaja a Cerro Porteño, y también comenzó con el pie derecho su camino en la Sudamericana tras vencer a Audax Italiano como visitante.
Olimpia vs. Barracas Central: probables formaciones
- Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana, Rubén Lezcano; Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón. DT: Pablo Sánchez.
- Barracas Central: Juan Espínola; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Jhonatan Candia y Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.
Cómo ver en vivo Olimpia vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de ESPN 2 y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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