Rosario Central vs. Universidad Central por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

Con un empate o un triunfo: Rosario Central clasificará de forma matemática a los octavos de final con una fecha de anticipación.

Mirando el primer puesto: Si suma de a tres, quedará a un paso de asegurar el liderazgo del grupo, aunque para ratificarlo deberá esperar un guiño de Libertad de Paraguay, que se mide ante Independiente del Valle (segundo con 7 puntos) en el cierre de la jornada.

Por su parte, la Universidad Central de Venezuela (UCV) llega en el tercer escalón con 6 puntos. El elenco conducido por Daniel Sasso—que marcha puntero en el campeonato de su país— sabe que un empate en Rosario le asegurará, al menos, el boleto de transferencia a los playoffs de la Copa Sudamericana. Sin embargo, los de Caracas saltarán al césped con la ilusión de dar el gran golpe histórico para meterse de lleno en la conversación por la Libertadores.