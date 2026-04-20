Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Huracán

El equipo de Victoria llega en caída libre. Aquel arranque prometedor que había ilusionado a sus hinchas quedó lejos en el tiempo, y hoy el Matador acumula diez partidos sin conocer la victoria. La última alegría de Tigre se remonta a principios de febrero, cuando venció 2-0 a Claypole por la Copa Argentina. Desde entonces, el equipo no logró reencontrarse con su mejor versión. Actualmente se ubica décimo en la Zona B con 18 puntos, a solo una unidad de los puestos de clasificación.