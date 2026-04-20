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Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Huracán

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Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Tigre vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026.

Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Huracán

En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Tigre y Huracán se enfrentarán este lunes desde las 21:45 en el Estadio José Dellagiovanna.

El equipo de Victoria llega en caída libre. Aquel arranque prometedor que había ilusionado a sus hinchas quedó lejos en el tiempo, y hoy el Matador acumula diez partidos sin conocer la victoria. La última alegría de Tigre se remonta a principios de febrero, cuando venció 2-0 a Claypole por la Copa Argentina. Desde entonces, el equipo no logró reencontrarse con su mejor versión. Actualmente se ubica décimo en la Zona B con 18 puntos, a solo una unidad de los puestos de clasificación.

Huracán llega en pleno crecimiento. El equipo dirigido por Diego Martínez encadena tres victorias consecutivas: goleó 3-0 a Gimnasia, superó 3-1 a Rosario Central en el torneo local y venció 2-1 a Olimpo por la Copa Argentina. Además, acumula cinco partidos sin derrotas, lo que refleja un presente sólido tanto en resultados como en funcionamiento. Gracias a esa racha, el Globo se posiciona sexto en la Zona B con 20 puntos, dentro de los puestos de clasificación.

tigre huracan

Formaciones de Tigre vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026

  • Tigre: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Dabove.
  • Huracán: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Martínez.

Cómo ver en vivo Tigre vs. Huracán

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

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