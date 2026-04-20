Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Huracán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Tigre vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Tigre y Huracán se enfrentarán este lunes desde las 21:45 en el Estadio José Dellagiovanna.
El equipo de Victoria llega en caída libre. Aquel arranque prometedor que había ilusionado a sus hinchas quedó lejos en el tiempo, y hoy el Matador acumula diez partidos sin conocer la victoria. La última alegría de Tigre se remonta a principios de febrero, cuando venció 2-0 a Claypole por la Copa Argentina. Desde entonces, el equipo no logró reencontrarse con su mejor versión. Actualmente se ubica décimo en la Zona B con 18 puntos, a solo una unidad de los puestos de clasificación.
Huracán llega en pleno crecimiento. El equipo dirigido por Diego Martínez encadena tres victorias consecutivas: goleó 3-0 a Gimnasia, superó 3-1 a Rosario Central en el torneo local y venció 2-1 a Olimpo por la Copa Argentina. Además, acumula cinco partidos sin derrotas, lo que refleja un presente sólido tanto en resultados como en funcionamiento. Gracias a esa racha, el Globo se posiciona sexto en la Zona B con 20 puntos, dentro de los puestos de clasificación.
Formaciones de Tigre vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026
- Tigre: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Dabove.
- Huracán: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Martínez.
Cómo ver en vivo Tigre vs. Huracán
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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