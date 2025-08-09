Atento Racing: Peñarol llega entonado a la Copa Libertadores tras goleada ante Nacional
El Carbonero se impuso por 3-0 y afrontará con confianza los octavos de final contra la Academia.
Peñarol dio un paso firme en el torneo uruguayo tras golear 3-0 a su clásico rival, Nacional, en un partido donde dominó de principio a fin y aprovechó sus oportunidades con contundencia. Con este resultado, el Carbonero llega motivado y en alza para enfrentar a Racing en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
El partido tuvo un comienzo parejo, con Nacional intentando controlar la pelota y Peñarol apostando a los contraataques. Fue el local el que abrió el marcador a través de Maximiliano Silvera, quien aprovechó la primera ocasión clara. Antes del descanso, Emanuel Gularte amplió la diferencia con un gol tras un tiro libre con rebotes en el área.
En el complemento, el marcador se mantuvo hasta los últimos minutos, cuando Matías Arezo sentenció la goleada con un tanto que aseguró el triunfo definitivo para Peñarol. Este contundente resultado le permite al equipo puntero del campeonato llegar en óptimas condiciones al cruce internacional.
La ida de la serie ante Racing se disputará el martes 12 de agosto en el estadio de Peñarol, donde el local buscará sacar ventaja jugando en su terreno. La vuelta será una semana después, el martes 19, en el Cilindro de Avellaneda, con el equipo argentino intentando dar vuelta la serie frente a su público.
Con esta victoria, Peñarol se presenta como un rival sólido y confiado para la fase decisiva del certamen continental, dispuesto a aprovechar su buen momento para avanzar en la competencia.
