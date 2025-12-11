Maravilla Martínez contó que habló con el creador de la bandera que tachaba sus goles
El goleador de Racing contó cómo vivió los diez partidos sin festejos y por qué decidió comunicarse con el autor del famoso trapo que marcaba su sequía
La noche del pasado domingo en la Bombonera dejó mucho más que un triunfo clave para Racing en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF): significó el fin de una racha que Adrián “Maravilla” Martínez arrastraba desde hacía diez compromisos oficiales.
El delantero, que convirtió el gol del 1-0 ante Boca en las semifinales, no solo celebró el desahogo deportivo, sino que también reveló una conversación singular con el hincha que había confeccionado la bandera que, durante semanas, contabilizó sus tantos y se transformó en un símbolo de su sequía. La historia detrás de ese diálogo sorprendió incluso a los propios fanáticos.
La bandera, colgada en el Cilindro, llevaba la inscripción "Porque en cualquier momento Maravilla hace un gol", y mostraba el número tachado 50, extendiendo la cuenta hasta el 60. A medida que pasaban los encuentros sin convertir, ese trapo se volvió parte inevitable del escenario para el delantero, quien confesó en conferencia que decidió contactar al autor para transmitirle tranquilidad.
Según contó, le envió un mensaje en el que le pidió paciencia y subrayó que los tiempos “no son de él ni de una bandera”, sino que “los tiempos son de Dios”, tal como relató ante los medios presentes. El atacante vivió semanas complejas. Su último gol había sido en la ida ante Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores, y desde entonces acumuló 966 minutos sin poder festejar, su registro más prolongado desde su llegada a la Academia.
Sin embargo, aseguró que jamás perdió el foco ni la confianza en su trabajo cotidiano. En diálogo con ESPN, expresó que se mantenía sereno porque, más allá de la falta de goles, lo importante para él era entregarse por completo dentro del campo: “Mientras llegue a casa, me acueste y diga que dejé todo… después, el gol son circunstancias”, señaló.
Martínez también destacó que Racing supo sostener resultados incluso sin su aporte goleador, algo que atribuyó a la competitividad del equipo y al compromiso colectivo. Remarcó que el grupo no depende únicamente de lo que él pueda aportar en el área y que, pese a la ansiedad que genera todo delantero sin festejos, siempre se sintió respaldado tanto por sus compañeros como por la gente.
El tanto ante Boca no sólo significó la clasificación a la final, sino también un alivio emocional para un jugador que vive del gol y siente la presión con intensidad. La historia con la bandera, lejos de generar enojo, terminó transformándose en un vínculo inesperado entre futbolista e hincha. Y, esta vez, la frase escrita en aquel trapo finalmente se cumplió.
