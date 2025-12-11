Maravilla Martínez contó que habló con el creador de la bandera que tachaba sus goles

maravilla martinez

Martínez también destacó que Racing supo sostener resultados incluso sin su aporte goleador, algo que atribuyó a la competitividad del equipo y al compromiso colectivo. Remarcó que el grupo no depende únicamente de lo que él pueda aportar en el área y que, pese a la ansiedad que genera todo delantero sin festejos, siempre se sintió respaldado tanto por sus compañeros como por la gente.

El tanto ante Boca no sólo significó la clasificación a la final, sino también un alivio emocional para un jugador que vive del gol y siente la presión con intensidad. La historia con la bandera, lejos de generar enojo, terminó transformándose en un vínculo inesperado entre futbolista e hincha. Y, esta vez, la frase escrita en aquel trapo finalmente se cumplió.