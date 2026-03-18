Pese al gol 900 de Lionel Messi, Inter Miami quedó eliminado de la Concachampions
El conjunto de Javier Mascherano igualó 1-1 de local y se despidió del certamen continental en octavos de final.
Lo que comenzó como una noche de fiesta histórica en el Chase Stadium por el gol número 900 de Lionel Messi, terminó en un silencio profundo, debido a que Inter Miami quedó eliminado de la Concachampions 2026 en los octavos de final tras empatar 1-1 ante Nashville,
El resultado dejó fuera al conjunto de Javier Mascherano debido al valor del gol de visitante (tras el 0-0 en la ida), frustrando el sueño continental pese al hito personal de su capitán.
La velada parecía guionada para la gloria. A los pocos minutos de iniciado el encuentro, Messi frotó la lámpara y marcó el 1-0, alcanzando la cifra estratosférica de 900 goles oficiales en su carrera.
El estadio estalló, celebrando no solo la ventaja en la serie sino la vigencia eterna del mejor del mundo, que a sus 38 años y a poco del Mundial, continúa haciendo historia.
Sin embargo, el equipo de Mascherano no logró liquidar el pleito y Nashville, con un planteo inteligente, empezó a ganar terreno. El golpe de gracia llegó a los 29 minutos del segundo tiempo, cuando el argentino Cristian Espinoza aprovechó una desatención defensiva para estampar el 1-1 definitivo.
Con el empate con goles en Miami y la igualdad sin tantos en el primer partido, Nashville selló su clasificación a los cuartos de final, dejando al "Inter de las estrellas" sin su principal objetivo de la temporada.
Para las "Garzas", esta eliminación representa un duro revés deportivo. A pesar del récord individual de Messi, que agranda su leyenda personal, el Inter Miami deberá ahora enfocar todas sus energías en la MLS, procesando una derrota que duele por la expectativa generada y por haber tenido la clasificación en las manos durante gran parte del encuentro.
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