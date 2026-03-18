Pese al gol 900 de Lionel Messi, Inter Miami quedó eliminado de la Concachampions

Con el empate con goles en Miami y la igualdad sin tantos en el primer partido, Nashville selló su clasificación a los cuartos de final, dejando al "Inter de las estrellas" sin su principal objetivo de la temporada.

Para las "Garzas", esta eliminación representa un duro revés deportivo. A pesar del récord individual de Messi, que agranda su leyenda personal, el Inter Miami deberá ahora enfocar todas sus energías en la MLS, procesando una derrota que duele por la expectativa generada y por haber tenido la clasificación en las manos durante gran parte del encuentro.