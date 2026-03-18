Histórico: Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional tras convertir ante Nashville

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El gol número 900 de Lionel Messipic.twitter.com/SJzWYIVUei — minutouno (@minutounocom) March 18, 2026

Llegar a los 900 goles no es solo una cuestión de longevidad, sino de una consistencia técnica que desafía la lógica. Desde aquel primer tanto en 2005 tras una asistencia de Ronaldinho, hasta el grito de esta noche, la carrera de Messi ha sido un desfile de recursos: tiros libres quirúrgicos y definiciones de una sutileza propia de un artista.