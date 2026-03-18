Histórico: Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional tras convertir ante Nashville
Con la camiseta de Inter Miami, el capitán de la Selección Argentina logró un nuevo hito histórico en su historia dentro del fútbol. Los detalles.
El legendario Lionel Messi sigue haciendo historia en el fútbol a nivel mundial. En la noche de este jueves 18 de marzo, el astro de 38 años alcanzó la cifra histórica de 900 goles oficiales tras convertir el primer gol de Inter Miami ante Nashville SC en el marco de la Concacaf Copa de Campeones.
En su cuenta personal, se destacan los 115 tantos con la Selección Argentina, de los cuales 13 fueron anotados en citas mundialistas.
Llegar a los 900 goles no es solo una cuestión de longevidad, sino de una consistencia técnica que desafía la lógica. Desde aquel primer tanto en 2005 tras una asistencia de Ronaldinho, hasta el grito de esta noche, la carrera de Messi ha sido un desfile de recursos: tiros libres quirúrgicos y definiciones de una sutileza propia de un artista.
Cabe señalar que sus goles se reparten entre el FC Barcelona (donde dejó una marca casi inalcanzable), la Selección Argentina, el PSG y su actual etapa en el Inter Miami. Lo más sorprendente no es el número en sí, sino la competitividad que Messi mantiene. A sus 38 años, sigue siendo el eje gravitacional de su equipo.
Los goles de Lionel Messi
- FC Barcelona: 672
- Selección Argentina: 115
- Inter Miami: 81
- Paris Saint-Germain: 32
¿Hay techo para Lionel Messi?
Con este hito, la "Pulga" se consolida en el selecto grupo de los máximos artilleros de la historia del fútbol profesional, palmo a palmo con Cristiano Ronaldo. Sin embargo, para Messi, los récords parecen ser consecuencias naturales de su juego y no objetivos personales.
Hoy el mundo del fútbol no debate si es el mejor de la actualidad, sino cuántas décadas pasarán hasta que veamos a alguien acercarse a su sombra. La cuenta sigue abierta y, conociendo al capitán, el gol 901 ya está en camino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario