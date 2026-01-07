Pese a la salida de Advíncula, Boca evalúa prescindir de Blondel y apostar por otra opción

El futuro de Luis Advíncula y el interés de Alianza Lima

Con el pase en su poder, Luis Advíncula, de 35 años y próximo a cumplir 36 el 2 de marzo, define su próximo destino. La opción más concreta es Alianza Lima, club con el que mantiene negociaciones avanzadas para concretar su regreso al fútbol peruano, donde no juega desde 2014.

Pablo Guede, entrenador del conjunto limeño, se refirió a la posibilidad de sumarlo: “No tengo ni idea (de las negociaciones), quiero llegar y hablar. Pero, ¿a quién no le gustaría tenerlo en el equipo?”. Pese a sus declaraciones, en Perú aseguran que su llegada está muy cerca y que incluso Carlos Zambrano impulsó el fichaje.

luis advincula

La situación personal de Lucas Blondel

El futuro de Blondel también está atravesado por una cuestión deportiva clave. El lateral no logró sumar minutos a lo largo del 2025 y necesita continuidad para mantener chances de ser convocado al Mundial 2026 con la Selección de Suiza. En ese marco, analiza propuestas que también resulten convenientes para Boca.

En una reciente entrevista con La Fábrica del Podcast, el defensor se refirió a su difícil momento: “Sí, cuesta no jugar. Yo creo que esa es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil…”. El ex Tigre fue marginado pese a haber tenido buenos rendimientos en 2024, especialmente durante el ciclo de Diego Martínez.

Argentinos Juniors estuvo cerca de cerrar su llegada a préstamo, pero la negociación se frenó tras la decisión de Advíncula. Hoy, con el escenario nuevamente abierto, Boca evalúa un reordenamiento del lateral derecho que podría dejar afuera al jugador menos pensado.