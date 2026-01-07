Pese a la salida de Advíncula, Boca evalúa prescindir de Blondel y apostar por otra opción
Boca no asegura la continuidad de Lucas Blondel tras la salida de Luis Advíncula y analiza alternativas en el lateral derecho, con Weigandt como opción.
La pretemporada de Boca arrancó con una noticia que sacudió al Mundo Xeneize. En el quinto día de trabajos, Luis Advíncula comunicó su decisión de rescindir el contrato que aún tenía vigente por un año más, con la intención de continuar su carrera en el fútbol peruano, más precisamente en Alianza Lima.
El deseo del defensor de regresar a su país natal parecía reconfigurar el panorama del lateral derecho. En ese escenario, Lucas Blondel aparecía como el principal beneficiado, luego de haber perdido terreno durante el último año, en el que quedó relegado incluso por detrás de Juan Barinaga y del propio Advíncula.
Sin embargo, la situación tomó un rumbo inesperado. En un primer momento, la dirigencia entendía que la salida sería de uno u otro, motivo por el cual se frenó la cesión de Blondel a Argentinos Juniors. Hoy, esa postura no está tan clara.
Según trascendió, Boca no descarta desprenderse también de Lucas Blondel una vez que se haga oficial la rescisión de Advíncula. A pesar de la baja del peruano, en el club no consideran asegurada la continuidad del lateral nacionalizado suizo. En ese contexto, el nombre que vuelve a ganar fuerza es el de Marcelo Weigandt. El Chelo regresó tras su préstamo en Inter Miami y, aunque actualmente se entrena apartado junto a otros futbolistas que volvieron de cesiones, podría ser reincorporado al plantel profesional.
Weigandt es seguido por Belgrano de Córdoba, pero su futuro dependerá de la decisión que tome Boca con Blondel. Si finalmente el ex Tigre sale del club, el defensor surgido en el Xeneize podría transformarse en el principal suplente de Barinaga. Además, dentro del plantel estará Dylan Gorosito, juvenil sub 20 que dejará la Reserva para tener su primera temporada estable en Primera. De todos modos, el futbolista que integró el seleccionado juvenil de Diego Placente partirá como tercera alternativa en el puesto.
El futuro de Luis Advíncula y el interés de Alianza Lima
Con el pase en su poder, Luis Advíncula, de 35 años y próximo a cumplir 36 el 2 de marzo, define su próximo destino. La opción más concreta es Alianza Lima, club con el que mantiene negociaciones avanzadas para concretar su regreso al fútbol peruano, donde no juega desde 2014.
Pablo Guede, entrenador del conjunto limeño, se refirió a la posibilidad de sumarlo: “No tengo ni idea (de las negociaciones), quiero llegar y hablar. Pero, ¿a quién no le gustaría tenerlo en el equipo?”. Pese a sus declaraciones, en Perú aseguran que su llegada está muy cerca y que incluso Carlos Zambrano impulsó el fichaje.
La situación personal de Lucas Blondel
El futuro de Blondel también está atravesado por una cuestión deportiva clave. El lateral no logró sumar minutos a lo largo del 2025 y necesita continuidad para mantener chances de ser convocado al Mundial 2026 con la Selección de Suiza. En ese marco, analiza propuestas que también resulten convenientes para Boca.
En una reciente entrevista con La Fábrica del Podcast, el defensor se refirió a su difícil momento: “Sí, cuesta no jugar. Yo creo que esa es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil…”. El ex Tigre fue marginado pese a haber tenido buenos rendimientos en 2024, especialmente durante el ciclo de Diego Martínez.
Argentinos Juniors estuvo cerca de cerrar su llegada a préstamo, pero la negociación se frenó tras la decisión de Advíncula. Hoy, con el escenario nuevamente abierto, Boca evalúa un reordenamiento del lateral derecho que podría dejar afuera al jugador menos pensado.
