Picante cruce entre Cristiano Ronaldo y un periodista previo a Portugal vs. España: "Se que yo no te gusto"
El capitán portugués protagonizó un tenso momento durante la conferencia de prensa antes de los octavos de final.
La conferencia de prensa previa al duelo entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026 dejó mucho más que un análisis futbolístico. Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista de la jornada al mantener un áspero intercambio con un periodista y referirse, una vez más, a las versiones que señalan que esta podría ser su última Copa del Mundo.
Todo comenzó cuando el delantero portugués detectó a un cronista entre los presentes y, antes incluso de responder preguntas, lo desafió públicamente.
“Ese que está ahí… te reto a hacer una buena pregunta, se que yo no te gusto”, dijo el jugador.
El periodista señalado fue Marcelo Bechler, de TNT Sports Brasil y Folha de São Paulo, quien aceptó el desafío y le consultó cuál era el mayor obstáculo que enfrentaba en esta Copa del Mundo con 41 años.
La respuesta de Cristiano volvió a elevar la temperatura de la conferencia: "Hablar con ustedes, que no me quieren, sobre todo, y tú eres uno de ellos, lo sé”.
El retiro, las críticas y el futuro de Cristiano Ronaldo
A continuación, el histórico goleador fue consultado por la posibilidad de que este sea su último Mundial. Lejos de alimentar especulaciones, dejó en claro que será él quien decida cuándo ponerle punto final a su carrera.
"Terminaré cuando yo quiera, como dije hace años, no cuando ustedes quieran. Es una pérdida de tiempo que siempre me hagan la misma pregunta, el último... vamos a ver. No quiero llamar la atención por esto. Lo más importante es jugar el partido de mañana y tener fe en que vamos a pasar”, comentó.
Pese a las críticas que recibió durante el torneo, Cristiano defendió su rendimiento y recordó que ya marcó tres goles en la competencia.
"No lo estoy haciendo tan mal. Ya he hecho tres goles, hay otros que hicieron más porque están muy bien. Ustedes no me quieren ver más aquí, ya llegará. He dado todo lo que tenía. Yo juego por la pasión, juego porque me encanta jugar al fútbol", dijo CR7.
Luego agregó: “No me falta nada en la vida, ha sido muy generosa conmigo, no voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces”.
Sobre el final de la conferencia volvió a surgir la pregunta sobre si se encuentra disputando su última Copa del Mundo. Esta vez, el portugués respondió con una sonrisa y una mezcla de ironía y serenidad.
“Último Mundial… gracias por la pregunta, es interesante, me gusta. Que sea mi último Mundial, va a ser mi último Mundial… Disfrutaré día a día. Ojalá que no sea mañana mi último partido, así ustedes me pueden matar un poco más. Intentar matar”.
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