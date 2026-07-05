Picante cruce entre Cristiano Ronaldo y un periodista previo a Portugal vs. España: "Se que yo no te gusto"

Rapaz!



Cristiano Ronaldo, na coletiva de imprensa, para o Marcelo Bechler: "Desafio aquele ali, aquele ali, a fazer uma pergunta boa, já que não gosta de mim."



Marcelo Bechler: "Qual a coisa mais difícil numa Copa do Mundo com 41 anos?"



Cristiano Ronaldo: "Falar com vocês,… pic.twitter.com/vn7FuSbuPa — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026

El retiro, las críticas y el futuro de Cristiano Ronaldo

A continuación, el histórico goleador fue consultado por la posibilidad de que este sea su último Mundial. Lejos de alimentar especulaciones, dejó en claro que será él quien decida cuándo ponerle punto final a su carrera.

"Terminaré cuando yo quiera, como dije hace años, no cuando ustedes quieran. Es una pérdida de tiempo que siempre me hagan la misma pregunta, el último... vamos a ver. No quiero llamar la atención por esto. Lo más importante es jugar el partido de mañana y tener fe en que vamos a pasar”, comentó.

Pese a las críticas que recibió durante el torneo, Cristiano defendió su rendimiento y recordó que ya marcó tres goles en la competencia.

"No lo estoy haciendo tan mal. Ya he hecho tres goles, hay otros que hicieron más porque están muy bien. Ustedes no me quieren ver más aquí, ya llegará. He dado todo lo que tenía. Yo juego por la pasión, juego porque me encanta jugar al fútbol", dijo CR7.

Luego agregó: “No me falta nada en la vida, ha sido muy generosa conmigo, no voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces”.

Sobre el final de la conferencia volvió a surgir la pregunta sobre si se encuentra disputando su última Copa del Mundo. Esta vez, el portugués respondió con una sonrisa y una mezcla de ironía y serenidad.

“Último Mundial… gracias por la pregunta, es interesante, me gusta. Que sea mi último Mundial, va a ser mi último Mundial… Disfrutaré día a día. Ojalá que no sea mañana mi último partido, así ustedes me pueden matar un poco más. Intentar matar”.