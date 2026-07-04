El arquero de España calentó el partido ante Portugal: "Cristiano no es..."

"En el área se busca él solo la vida para ganar espacio, para tener balones. No sé controlarlo. Con la experiencia que tiene entiende a las mil maravillas lo que tiene que hacer y lo que tiene que jugar. Si pisa el área es determinante. Le gusta quedarse en el punto de penal, le gusta quedarse a la corta... Lee muy bien esas situaciones. Hay que tenerle lo más lejos del área posible", enfatizó el arquero español.

Finalmente, dijo sobre el partido del próximo lunes: "Hay que tener todo en mente. Hay que centrarse en el juego. Venimos de hacer buenos partidos y centrarnos en lo nuestro, sin olvidar que Portugal nos ganó esa final de Nations. Tenemos que hacer un grandísimo partido. Respeto al rival y tenemos que estar cerca de esa Selección que se vio en la Eurocopa".