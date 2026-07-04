El arquero de España calentó el partido ante Portugal: "Cristiano no es..."
Unai Simón habló de CR7 en la previa del encuentro por los octavos de final del Mundial 2026, advirtiendo que no es el de antes, pero…
Sin lugar a duda, el partido entre España y Portugal, a disputarse el lunes próximo en Dallas, es uno de los platos fuertes de los octavos de final del Mundial que se disputa en América del Norte, y cierta declaración del arquero Unai Simón terminó calentándolo.
De alguna manera, reedita la más reciente final de la UEFA Nations League en la que el seleccionado luso se coronó al derrotar al combinado español por 5-3 en la tanda de penales tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario (con un gol de Cristiano Ronaldo), que dejó a los hispanos con la sangre en el ojo.
En ese marco, el guardameta de la Roja, Unai Simón, que todavía tiene su valla invicta y estableció el récord en Mundiales con 519 minutos sin recibir goles, se refirió sutilmente a la estrella portuguesa de 41 años y le puso picante a la previa.
“Cristiano no es el de hace seis o siete años en el Madrid”, dijo el arquero del Athletic de Bilbao sobre el delantero del Al-Nassr FC, de la Liga Profesional Saudí, que a pesar de su edad sigue siendo la esperanza goleadora de su selección.
De las dudas a los elogios
Sin embargo y lejos de subestimarlo, Simón también tuvo elogios para con CR7 y peligrosidad frente a cualquier valla: “Hay que tratar de tenerlo lo más lejos del área posible. En la final de la Nations League, un balón en el área lo metió. Tiene esa ansia goleadora que es envidiable y a todos nos gustaría tener en nuestro equipo”, sostuvo.
"En el área se busca él solo la vida para ganar espacio, para tener balones. No sé controlarlo. Con la experiencia que tiene entiende a las mil maravillas lo que tiene que hacer y lo que tiene que jugar. Si pisa el área es determinante. Le gusta quedarse en el punto de penal, le gusta quedarse a la corta... Lee muy bien esas situaciones. Hay que tenerle lo más lejos del área posible", enfatizó el arquero español.
Finalmente, dijo sobre el partido del próximo lunes: "Hay que tener todo en mente. Hay que centrarse en el juego. Venimos de hacer buenos partidos y centrarnos en lo nuestro, sin olvidar que Portugal nos ganó esa final de Nations. Tenemos que hacer un grandísimo partido. Respeto al rival y tenemos que estar cerca de esa Selección que se vio en la Eurocopa".
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