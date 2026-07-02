Cristiano Ronaldo rompió su maldición en la Copa del Mundo con un gol histórico ante Croacia
El astro luso Cristiano Ronaldo anotó ante Croacia en los 16avos del Mundial 2026, quebrando una racha histórica en partidos de eliminación directa.
Cristiano Ronaldo hizo historia grande en el Estadio Toronto de Canadá durante el cruce de los 16avos de final de la Copa del Mundo. Con su fantástica definición frente a roacia, el capitán de Portugal logró disipar los fantasmas del pasado que lo perseguían desde sus inicios.
El récord absoluto de Cristiano Ronaldo en la historia de la Copa del Mundo
Con este grito decisivo para decretar el empate 1-1 parcial ante los balcánicos, el legendario delantero luso espantó una sequía histórica: nunca antes había marcado en una instancia de eliminación directa en los mundiales. El festejo desaforado con todo su grupo reflejó el desahogo de un grito esperado por el planeta del fútbol durante dos décadas.
Además, este nuevo gol en la edición de 2026 lo posiciona en una cima completamente solitaria. El exjugador del Real Madrid se transformó en el único futbolista de la historia en anotar en seis Copas del Mundo distintas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). De esta manera, superó la marca de Lionel Messi, quien disputó las mismas ediciones pero no logró convertir en la cita de Sudáfrica 2010.
El desglose de su impactante cuenta goleadora en la máxima competencia ecuménica se extiende desde su primer penal a Irán en Alemania 2006, su tanto a Corea del Norte en 2010, la volea a Ghana en 2014, su inolvidable póker en Rusia 2018 y el penal a Ghana en Qatar 2022, sumado a su reciente doblete a Uzbekistán en la fase de grupos de este certamen norteamericano.
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