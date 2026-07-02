Cristiano Ronaldo rompió su maldición en la Copa del Mundo con un gol histórico ante Croacia

El desglose de su impactante cuenta goleadora en la máxima competencia ecuménica se extiende desde su primer penal a Irán en Alemania 2006, su tanto a Corea del Norte en 2010, la volea a Ghana en 2014, su inolvidable póker en Rusia 2018 y el penal a Ghana en Qatar 2022, sumado a su reciente doblete a Uzbekistán en la fase de grupos de este certamen norteamericano.