La drástica decisión que Cristiano Ronaldo tomará tras el Mundial 2026, según adelantó su hermana
Kátia Aveiro sacudió la previa del decisivo cruce ante la Croacia, por los 16avos de final, al revelar detalles sobre el futuro de su hermano.
El fútbol mundial se prepara para despedir a una de sus leyendas más grandes en el plano internacional. La histórica e inigualable "era Cristiano Ronaldo" con la camiseta de la Selección de Portugal al parecer tiene fecha de vencimiento confirmada: este Mundial 2026 marcaría el cierre definitivo de su ciclo con el combinado nacional.
Tras alcanzar la sideral cifra de 232 partidos oficiales con la absoluta lusa (contando el trascendental choque de este jueves en Toronto), el astro luso no estirará su carrera para disputar la Eurocopa 2028 dentro de dos años. La impactante noticia fue revelada en las últimas horas por su propia hermana, Kátia Aveiro, de manera directa ante los micrófonos de la señal televisiva Sport TV.
"Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el 'último baile', el Mundial", disparó Kátia en la antesala del encuentro donde Portugal buscará el pase a los octavos de final, instancia donde ya aguarda España.
Qué dijo la hermana de Cristiano Ronaldo sobre su futuro tras el Mundial 2026
En medio de un clima mundialista donde las opiniones sobre la titularidad y el rendimiento del delantero de 41 años suelen estar bajo la lupa, Kátia Aveiro fue contundente a la hora de blindar el legado familiar y profesional de su hermano.
"Para la gente inteligente, a quienes les gusta el fútbol, les tiene que gustar Ronaldo. Son ellos los que salen perdiendo. Lleva arrasando durante más de 20 años", sentenció la mujer, y agregó: "Miren dónde estamos, la familia Aveiro... y de dónde venimos. Miren el sufrimiento que pasó mi madre... ¿Creen que las críticas van a afectar nuestra felicidad?. ¡Jamás!".
23 años de mística e historia pura para Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo debutó con la camiseta de Portugal en el lejano 2003. Tras más de dos décadas defendiendo el escudo de su país, la familia vive este torneo con una mezcla de emoción, nostalgia y la tranquilidad de saber que el atacante mantiene el foco intacto.
"Lo más importante es disfrutar de estos veintitantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa. Estuve en Qatar, estoy aquí. Es un enorme motivo de orgullo", reflexionó Kátia antes de ingresar al estadio.
Para cerrar, aportó detalles sobre el estado anímico del capitán portugués de cara a la fase de eliminación directa: "Él tiene confianza, está menos nervioso que nosotros. Sentí buena energía. ¿España en octavos de final? Venga quien venga, tendremos que enfrentarnos a ellos y tenemos que estar preparados", concluyó, decretando que el tramo final del máximo goleador histórico de selecciones se jugará a todo o nada.
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