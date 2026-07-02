La drástica decisión que Cristiano Ronaldo tomará tras el Mundial 2026, según adelantó su hermana

23 años de mística e historia pura para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo debutó con la camiseta de Portugal en el lejano 2003. Tras más de dos décadas defendiendo el escudo de su país, la familia vive este torneo con una mezcla de emoción, nostalgia y la tranquilidad de saber que el atacante mantiene el foco intacto.

"Lo más importante es disfrutar de estos veintitantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa. Estuve en Qatar, estoy aquí. Es un enorme motivo de orgullo", reflexionó Kátia antes de ingresar al estadio.

Para cerrar, aportó detalles sobre el estado anímico del capitán portugués de cara a la fase de eliminación directa: "Él tiene confianza, está menos nervioso que nosotros. Sentí buena energía. ¿España en octavos de final? Venga quien venga, tendremos que enfrentarnos a ellos y tenemos que estar preparados", concluyó, decretando que el tramo final del máximo goleador histórico de selecciones se jugará a todo o nada.